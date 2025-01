Colo Colo dio un paso en falso en su debut oficial en esta temporada 2025. Los albos igualaron 2-2 ante Deportes Limache por la Copa Chile 2025, en un partido donde quedó demostrado que el millonario plantel que se armó para el centenario sigue en rodaje.

Para echarle más pelos a la sopa el gramado del Estadio Monumental mostró un estado preocupante. La cancha estaba derechamente mala, con varias zonas donde a los jugadores les costó mucho hacer pie.

Los resbalones, tropiezos y caídas de varios futbolistas de ambos equipos fue una constante, algo que fue duramente criticado dentro del plantel albo.

ver también Esteban Pavez critica el pésimo estado de la cancha del Monumental: “No soy jardinero, pero…”

La molestia de Javier Correa

Uno de los que más enojado se mostró por esta situación fue Javier Correa, quien declaró a los medios que “la cancha estaba malísima. La verdad es que hace tres meses que no la usamos y hay que ponerle un poquito más de voluntad me parece”.

“Hace tres meses que no la usamos y nos caíamos solos, el área estaba hecha a pedazos. Hay que ajustar de todas las maneras para afrontar lo que viene. Te querías parar y te caías. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, hay que mejorar”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Sobre lo que fue este empate 2-2 ante Limache, el argentino lanzó que “no hay que volverse locos. Es el primer partido y hay que seguir trabajando. Se fueron un montón de pibes que hacía mucho que estaban acá, sabían cómo era el club, hasta la cancha, así hay que empezar de nuevo”.

“Somos once contra once, ellos tienen las mismas ganas que nosotros. Hoy lo hicieron bien y no tienen que desmerecerse ese trabajo. A nosotros nos faltó concretar las situaciones que tuvimos, pero creo que los chicos lo hicieron bastante bien”, agregó.

ver también Debut amargo de Colo Colo contra Limache: críticas a Cortés y Villagra, elogios e ilusión por Vegas

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los albos será ante Santiago Wanderers este lunes 3 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este encuentro será válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Chile 2025.

Publicidad