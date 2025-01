Colo Colo inició la temporada con un empate frente a Deportes Limache en la Copa Chile 2025. No fue un debut perfecto, incluso más allá del resultado. La cancha del Estadio Monumental no estaba en su mejor estado y así lo manifestaron varios jugadores del plantel.

“Puede sonar un poquito a excusa, porque la cancha es mala para los dos. Pero no está en óptimas condiciones y ojalá que de aquí a que comience el campeonato la cancha esté buena (…) No se entiende que hace dos meses que no se ocupa y está en malas condiciones“, dijo Esteban Pavez.

“Malísimo. Hace tres meses que no la usamos. Hay que ponerle un poquito más de voluntad (…) Nos caíamos solos, te querías parar y te caías. Nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas”, Sumó Javier Correa.

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, se refirió al tema. “Hemos estado preocupados de eso. Antes de ayer (el miércoles), el equipo entrenó en la cancha y nos manifestaron que no estaba buena. Hoy (jueves, antes del partido) bajé y si bien estaba un poquito mejor, no estaba en las condiciones que debe estar la cancha del Monumental“, dijo.

La cancha del Monumental no pasó la primera prueba del año | Photosport

ver también Colo Colo critica a la ANFP por la Supercopa: “No se hizo ida y vuelta porque la U no tenía estadio”

El mal estado de la cancha del Monumental

Daniel Morón explicó que “por lo que he hablado con el canchero, quien está a cargo de la cancha, el exceso de temperatura muchas veces no contribuye a que las semillas germinen y esas cosas en esta época del año. No soy experto, pero eso es lo que me han contado“.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo vuelve a jugar en el Monumental el domingo 9 de febrero a las 18:00 horas para la tercera fecha de la Copa Chile. Enfrentará a San Felipe. Antes, el lunes 3, los albos jugarán contra Santiago Wanderers por la segunda jornada. El torneo, en tanto, empieza el fin de semana del 16.