Colo Colo tuvo un opaco debut en la Copa Chile 2025 con un discreto 2-2 ante Deportes Limache. Definitivamente el millonario plantel que armó el Cacique sigue en rodaje, algo que quedó demostrado con rendimientos que dejaron mucho que desear.

Para más remate se pudo apreciar un pésimo estado de la cancha del Estadio Monumental. Pese a que el recinto no ha sido utilizado para partidos desde hace meses, su gramado está lejos de estar en las óptimas condiciones.

Esto quedó demostrado con los constantes resbalones, tropiezos y caídas de varios jugadores, quienes tuvieron muchas dificultades para hacer pie en campo de juego.

Las críticas de Esteban Pavez

Uno que salió a criticar esta situación fue Esteban Pavez, capitán del Cacique, quien tras la brega declaró a los medios que “puede sonar un poquito a escusa donde no ganamos, porque la cancha es mala para los dos. No está en óptimas condiciones y ojala que de aquí a que comience el campeonato la cancha esté buena, porque la necesitamos”.

“Eso es un tema que deben ver los dirigentes. Hace unos días fui a hablar con la gente que está a cargo de la cancha, porque no entiende que hace dos meses que no se ocupa y está en malas condiciones”, añadió.

Para cerrar, el capitán de Colo Colo lanzó que “no soy jardinero y no entiendo mucho de canchas, pero creo que si no se ocupa en dos o tres meses debería estar en óptimas condiciones y no está así”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será este lunes 3 de febrero a partir de las 18:00 horas ante Santiago Wanderers en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este duelo será válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Chile 2025.