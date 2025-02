Jordhy Thompson en las últimas semanas había dado bastante noticia por estar supuestamente “desaparecido”, pero rompió su silencio y habló de su continuidad en Rusia y un eventual regreso a Colo Colo.

El zurdo fue una gran aparición en los Albos en el 2023, pero problemas extrafutbolísticos, como la denuncia de agresión contra su pareja, fueron opacando su talento y finalmente, partió al Orenburg de Rusia. Luego de un tiempo sin hablar, salió a aclarar su presente.

Jordhy Thompson y su futuro en Rusia

En el comienzo de este año, algunas informaciones hablaban de que Thompson estaba desaparecido y que no se había incorporado a tiempo en la pretemporada de su club. Sin embargo, el propio jugador explicó la situación y negó estar en “rebeldía“.

“Yo voy a Turquía a presentarme a la pretemporada de mi actual equipo. Pude resolver los problemas que tuve acá, así que vamos hacia allá (…) el tema de la rebeldía es totalmente mentira, yo resolví unos problemas que tenía aquí en Chile. Estoy contento de volver al equipo y poder sumar“, señaló el jugador de 20 años a Radio ADN.

Imagen: Instagram.

Entre tantas especulaciones por su futuro, siempre está el deseo de regresar al club que lo formó: Colo Colo. En los Albos tuvo un buen rendimiento, pero las polémicas lo terminaron alejando de Pedreros. A pesar de eso, el futbolista no esconde sus ganas de volver en algún momento.

“Yo no le cierro las puertas a Colo Colo y nunca lo voy a hacer. Obviamente, me gustaría volver al club que me formó, pero eso ya no depende de mí“, avisó Jordhy. El jugador tiene contrato hasta 2028 con los rusos.

“Siempre he querido volver y devolverle a la gente el cariño que me han dado hasta el día de hoy. Así que espero en algún momento poder volver para regalarle a Colo Colo todo lo que me dio y, si dios quiere, salir campeón“, cerró el formado en los Albos.