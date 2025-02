Arturo Vidal y Charles Aránguiz se convirtieron en bajas de la selección chilena para el amistoso contra Panamá, con jugadores del medio local. Y el caso puntual del King llamó la atención especialmente de Juan Cristóbal Guarello y Manuel De Tezanos.

El mediocampista de Colo Colo, ex Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, aún no puede debutar por los puntos con el Cacique 2025 y King Kong pone dudas sobre la mesa.

“Vidal es buen tema. No ha ido al estadio, pero hizo un live. Lo único que digo es que sobre el tema Vidal hay que estar atento”, manifestó Guarello en Deportes en Agricultura.

King Kong: “Vidal desapareció”

De Tezanos agregó que “a mí me parece extraño”, mientras JCG retomó sus convicciones añadiendo que “es que desde hace un rato… desapareció. No estuvo en el partido contra Limache por suspensión, pero no estuvo en el estadio. Ok. Después no jugó el partido contra Wanderers, ahora se bajó de la selección”.

Guarello dice que pasa algo raro con Arturo Vidal y sostiene que desapareció en Colo Colo tras los amistosos.

“¿Pero no ir al estadio a ver a tus compañeros? No es habitual en él. Él siempre acompañó pese a estar lesionado. Me pasa que cuando alguien cambia su comportamiento, uno tiene derecho a preguntarse qué pasa”, añadió De Tezanos.

King Kong sentencia que “no sé hueón, no se huevón (se le crea a Guarello un sonido parecido a ‘celos’). Yo no voy a inferir nada. Atentos no más. Es llamativo, novedoso, poco común. Se puede entender que si está lesionado no vaya a un partido fuera de Santiago, okey, pero contra Limache…”.

Colo Colo vuelve a la acción este domingo 9 de febrero por la tercera fecha de la Zona B de la fase de grupos de Copa Chile, probablemente sin Arturo Vidal. En tanto, la selección chilena recibe a Panamá en el Estadio Nacional el sábado 8.