A Barti no le gustó para nada lo que dijo Arturo Vidal luego de la derrota que sufrió Colo Colo ante Santiago Wanderers. El 1-0 del Decano en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso expuso algo más del flojo inicio que ha tenido el equipo albo.

Marcelo Barticciotto escuchó las palabras de Vidal, quien mostró su total confianza para que el Eterno Campeón revierta el comienzo en el Grupo B de la Copa Chile. En el certamen comparte la zona con el Decano, además de Deportes Limache y Unión San Felipe.

“No se pone difícil. Si nosotros queremos, ganamos los cuatro partidos. Tenemos que jugar contra San Felipe y contra estos mismos. Si queremos, les ganamos fácil“, fueron las palabras que utilizó el King para graficar su sentir luego de un punto obtenido en dos encuentros.

Y prosiguió. “Lo que molesta es que te ganan con tres errores nuestros. No con sus méritos. Si nos ponemos las pilas, les ganamos tranquilamente a los tres equipos del grupo“, fue la arriesgada apuesta de Arturo Vidal. Qué duda cabe, quedó muy molesto con una nueva falla del uruguayo Alan Saldivia en el inicio de esta campaña.

Arturo Vidal junto a Pavez y Aquino en la presentación de la camiseta. (Javier Salvo/Photosport).

Todo eso fue motivo de análisis para Barticciotto. Lo hizo en el panel de Cooperativa Deportes de este 4 de febrero. “Quizá sea una realidad porque Colo Colo está por encima de estos rivales, pero para ganarles hay que jugar. Y no lo ha demostrado”, introdujo el icónico “7” del equipo albo campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Publicidad

Publicidad

ver también Jorge Almirón pone como ejemplo a Palacios para comparar a Colo Colo con Boca: “Hay similitudes”

Barti reprocha a Vidal por su apuesta por Colo Colo en la Copa Chile

Para Barti, no hay señales de que Colo Colo esté por encima de Wanderers ni los otros rivales sólo porque sí y se lo hizo saber a Vidal. Piensa que hace rato en el fútbol dejó de ganarse sólo con la camiseta. “Empató con Limache, podría haber perdido y luego perdió en Valparaíso”, recordó Barticciotto.

“Él es así, Arturo a veces habla desde las entrañas y a veces no mide lo que dice. Sin duda que le habrá molestado a los demás equipos. Uno lo puede pensar. Hay cosas que se piensan y no se dicen”, manifestó el ex DT del Cacique, donde también fue campeón en ese rol.

Arturo Vidal provocó una fuerte crítica por sus dichos. (Foco UY | Photosport).

Publicidad

Publicidad

Pero la personalidad de Vidal va a contracorriente con lo que planteó el ídolo albo. Y él lo sabía. “Arturo dice todo lo que piensa y a veces eso cae mal, sin duda”, sentenció Barti. Seguramente a más de alguno de los próximos rivales colocolinos le habrá generado motivación leer o escuchar los dichos del King. Cómo no.