Molestia era la sensación general en el camarín de Colo Colo luego de la derrota como visita ante Santiago Wanderers que los mantiene sin triunfos en la Copa Chile. Un reflejo de aquello fueron las palabras de su técnico Jorge Almirón tras el duelo.

En conferencia de prensa, fue de inmediato a proteger a su línea defensiva, objeto de múltiples críticas desde su hinchada, en particular por el error de Alan Saldivia que derivó en la única anotación del encuentro. Para el DT albo, “es un trabajo de equipo”.

El análisis de Almirón tras la derrota de Colo Colo

“No creo que tengamos problemas defensivos, dominamos casi todo el partido, principalmente en el primer tiempo, prácticamente no nos patearon al arco. El partido fue parejo, Wanderers hizo su trabajo. No marcamos la diferencia, teníamos mucho la pelota, nos faltó un poco de profundidad para concluir las jugadas”, expresó el técnico argentino.

En esa línea, Almirón sostiene que “yo estaría preocupado si me ganaran los duelos, pero hoy no hubo una gran diferencia. La derrota hay que asumirla. Soy el técnico del equipo más grande de Chile y la asumo con dolor. Somos el último campeón, así que tenemos que empezar de cero y ser humildes“.

Sobre el análisis del cotejo, el DT de Colo Colo expresó que “nos costó generar juego, llegar al área, y cuando lo hicimos no pudimos concretar. Fue un partido donde el rival nos hizo el gol y después se defendió muy bien. A mí me ocupa mejorar el trabajo nuestro como equipo. Hoy nadie está conforme con el juego, por la forma en que perdimos”.

La ausencia de figuras en el Cacique

A Almirón se le consultó por la no presencia de nombres como Javier Correa, Salomón Rodríguez o Arturo Vidal. Al respecto, respondió que “los tenemos que cuidar. Puse a los que tienen más ritmo, los que vienen trabajando mejor, por eso también no puse de entrada a Felipe (Méndez) para que agarre ritmo”.

“Vegas aguantó bien el partido, que era riesgoso, porque venía con poco ritmo, entonces cuando subimos las cargas algunos jugadores se resintieron, entonces tuvimos que hacer la pausa para ir de a poco”, expresó finalmente el técnico del Popular.

¿Cuándo vuelven a jugar?

En busca de salir de su mal momento en el inicio del Grupo B de Copa Chile, donde hoy se ubica tercero con un punto, Colo Colo volverá a jugar este domingo 9 de febrero, cuando reciban en el Estadio Monumental a Unión San Felipe desde las seis de la tarde.

