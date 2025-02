Colo Colo sufrió un nuevo tropiezo en la Copa Chile y cayó por la cuenta mínima ante Santiago Wanderers. Las ausencias de Arturo Vidal, Javier Correa y Salomón Rodríguez, además de un feo error defensivo de Alan Saldivia, penaron al Cacique en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Los hinchas no están contentos. El jueves pasado, los albos no pudieron superar a Deportes Limache y hoy son terceros del Grupo B. Otro que no está contento es Patricio Yáñez, quien analizó la derrota de Colo Colo en Radio Agricultura.

“Lo que se vivió en Valparaíso fue una mala experiencia para Colo Colo; jugadores molestos, cara larga por parte del técnico. Esto es nuevamente un llamado de atención”, manifestó el exfutbolista.

En su análisis, apuntó contra dos jugadores que no ofrecieron soluciones en la delantera. “Ni Marcos Bolados ni Cristián Zavala, que no voy a echarles la culpa a ellos por el resultado, aprovecharon la oportunidad. No pasó absolutamente nada”, condenó Patricio Yáñez.

Críticas a Colo Colo por la derrota frente a Wanderers

El exfutbolista también manifestó que “el ingreso de Claudio Aquino no fue suficiente, no alcanzó“. El 10 del Cacique entró a los 59′ para reemplazar a Óscar Opazo y pasar de un 4-4-2 a un 4-3-3. Sin embargo, esto no alcanzó para dar vuelta el partido frente a Santiago Wanderers.

¿Y ahora? Colo Colo vuelve a la cancha este domingo 9 de febrero a las 18:00 horas. Enfrentará a Unión San Felipe con la obligación de ganar para comenzar a tomar vuelo en la competencia. El partido se disputará en el Monumental.