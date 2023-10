Colo Colo tuvo una tarde para el olvido en su visita a Palestino, cayendo por 1-0 en el Municipal de La Cisterna en esta fecha 26 del Campeonato Nacional 2023 y comprometiendo demasiado sus chances de pelear por el título.

La realidad en la tabla de posiciones para el Cacique es durísima. Esta derrota se traduce en quedarse estancado con 42 puntos en el tercer puesto, mirando de lejos las 49 unidades del sublíder Huachipato y de lejísimos los 52 del puntero Cobresal.

La familia colocolina quedó especialmente dolida tras esta caída, sobre considerando que comienzan a esfumarse las chances de campeonar.

Ricardo Dabrowski señaló a nuestro sitio que “siempre cuando hay poco margen pasan estas cosas. Colo Colo en todo el torneo fue muy irregular. El hecho de no ganar sus partidos suspendidos y tener muchos empates pasó la cuenta. Le faltó ganar más partidos, para tener más alternativas. Al final dependía de los resultados de Cobresal y ahí se terminó la historia”.

“La diferencia es bastante amplia. Se ve difícil que Cobresal pierda todos los partidos. Me parece que la pelea será con Huachipato, sobre todo después de hoy. Lo veo muy difícil”, agregó.

Sobre el futuro de Gustavo Quinteros en el Cacique, el Polaco sostuvo que “ambas partes tendrán que analizar bien y poner en la mesa que hacer. A nivel de cuerpo técnico habrá una exigencia en torno a los refuerzos. Buscarán jugadores de jerarquía, porque lamentablemente el equipo del año pasado se fue desarmando. Eso le costó mucho al equipo”.

Por su parte Gustavo De Luca declaró que “hoy había que ganar. Pese al partido pendiente, está muy difícil. Es casi imposible. La pelea será entre Cobresal y Huachipato, que siguen ganando. Hoy Colo Colo tenía una final y anímicamente se baja por la derrota ante Palestino”.

Otra perspectiva tuvo Jaime Vera, quien declaró que “Colo Colo tenía que ganar para mantener intactas las opciones. Por lo puntos se puede, pero es difícil. Se dio ventaja al jugar con un hombre menos, sobre todo por el tiempo. Palestino nunca perdió la paciencia y al final logró lo que quería”.

Para finalizar estuvo la voz de Gualberto Jara, quien declaró que “en el fondo del corazón todavía no me entrego, pero está complicada la situación. Son diez puntos y Cobresal tiene dos partidos en casa. En su cancha viene muy regular y no se ve que pierdan tantos puntos”.

“Se notó una falta de coordinación entre los dos centrales. Antes de la expulsión hubo un mano a mano entre Cortés y Salas. Pudo picar siempre a la espalda de alguno de los centrales. Eso llevó a la falta que terminó en el gol de Palestino”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será de local ante Unión La Calera por la fecha 27 del torneo. A falta de programación oficial de la ANFP, el duelo debería jugarse en el fin de semana del 11 y 12 de noviembre.

¿Cuál ha sido el rendimiento del Cacique en este Campeonato Nacional 2023?

Pese a que esta fue la primera derrota alba de la segunda rueda, lo cierto es que el andar del Cacique en este torneo ha sido muy irregular. En 25 partidos el equipo de Gustavo Quinteros ha ganado once duelos, empatado nueve y perdido cinco, anotando 39 goles y recibiendo 26.