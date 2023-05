Al parecer la etapa de Brayan Cortés en Colo Colo está cerca de llegar a su fin. El portero no lo está pasando bien con su suplencia en los últimos partidos y todo apunta que buscará nuevos horizontes apenas termine esta primera mitad del año.

Uno que analizó esta situación en el Cacique fue Jaime Vera, quien en su calidad de histórico albo aconsejó al portero de juntar paciencia y admitir este presente en el Cacique, siempre pensando en que en algún momento puede recuperar el puesto.

En charla con RedGol, el Pillo declaró que “creo que Cortés tiene que aguantar el chaparrón. A la primera de cambio que la cosa no se pone a su favor, ¿va a salir? Creo que tiene que asumir su responsabilidad, trabajar tranquilo, calladito y esperar su oportunidad. Cortés tiene mucho que entregar todavía a Colo Colo”.

En ese sentido, el albo sostuvo que “es lógico que si no es titular en su equipo no lo van a llamar a la Selección. Eso no tendría por qué sorprendernos”.

“Lo que no corresponde es la indisciplina. Él tiene que asumir este momento, trabajar y trabajar hasta que se le dé la oportunidad”, concluyó Vera.

¿A Uruguay los pasajes luego de Colo Colo?

Dentro las opciones que están surgiendo para Brayan Cortés apareció la de Peñarol de Uruguay, club que está interesado en quedarse con los servicios del portero en caso de sellar su salida de Colo Colo.

“Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y Selección Chilena es una de las opciones para el arco mirasol. El trasandino quiere dar un salto en su carrera y no ve con malos ojos llegar al aurinegro”, informó el periodista uruguayo Santiago Soto en su Twitter personal.

Este interés se suma al de supuestos equipos de México y España que están con intenciones de fichar a Brayan Cortés, quien ya tiene trabajando a su representante, Fernando Felicevich, de encontrarle un nuevo club en caso de seguir suplente en Colo Colo.