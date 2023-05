Colo Colo está a horas de uno de sus mayores desafíos del año: recibir a Boca Juniors por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Albos y xeneizes se encuentran este miércoles a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, donde pelearán por quedarse con el liderato del Grupo F.

En la previa del partido, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y se refirió a la ausencia de Brayan Cortés, quien de nuevo será suplente de Fernando de Paul. El DT quiso confirmar por qué tiene al portero en la banca, pero dejó claro que debe ser justo y hacer respetar las reglas del plantel.

"Lo dije cuando expulsaron a Maximiliano Falcón y después a Leonardo Gil. Para formar los equipos y dar la oportunidad, tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo futbolístico, lo personal, las reglas internas, si un jugador bajó el rendimiento puede jugar otro, siempre y cuando tenga fortalezas parecidas", partió.

"De esta manera yo soy justo con todo el plantel. No daré las razones públicas porque un jugador juega o no. Yo nunca dije por qué no jugó Falcón, Gil o ahora Brayan. Vuelvo a aclarar, las cosas se dicen en los medios de Colo Colo, un 70% u 80% no son verdad", siguió.

"Yo lo soluciono todo internamente. Tengo que ser justo con los 30 jugadores. Tenemos una convivencia extraordinaria desde el 2020. Los jugadores tienen su vida privada y problemas personales, que conviven, muchos de ellos vienen con el peor ánimo y que nosotros tratamos de levantar", complementó.

"Nosotros tenemos que tomar decisiones. Te doy otro ejemplo, yo quiero que Jordhy Thompson se recupere como persona. Hoy está separado y podría estar jugando de titular porque nosotros tenemos que tomar decisiones", agregó el entrenador.

Como cierre, el DT afirmó que "los dos arqueros atajan para el equipo y estoy tranquilos con ambos. Cortés ataja muy bien, De Paul también. Los defensores han cometido errores, los delanteros también y el arquero los puede cometer. Nosotros les dejamos confianza a los jugadores".