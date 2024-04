El periodista aseguró que en el Club Social están con dudas de apoyar a Aníbal Mosa en las próximas elecciones de Blanco y Negro. “Promete cosas y después no cumple”, advirtió.

Colo Colo está a solo días de vivir un posible cambio a nivel dirigencial. Aníbal Mosa está buscando por todos los medios regresar a la presidencia del club, algo que Alfredo Stöhwing buscará evitar con su continuidad en el cargo.

Al medio está el CSD Colo Colo, que con dos votos en el directorio puede desbalancear la elección entre un lado y otro. Pese a que no queda nada para las elecciones, en el club todavía no definen una postura clara.

Uno que entregó detalles al respecto fue Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en DSports aseguró que “yo te voy a dar un dato, cuidado. Lo que pasa es que primero está dividido. Hay una interna fuerte y segundo simplemente por el racconto, por el análisis, por los patrones. Mosa está con papeles quemados por hacerle promesas que no cumplió”.

“Hay mucho recelo en gente del Club Social en decir bueno, vamos con Mosa, después nos promete esto y lo otro y, una vez que es presidente, no nos cumple nada”, agregó.

En ese sentido el comunicador concluyó que “a mí me la cantaron, que el problema es Mosa. El Club Social sabe que al final no es Stöhwing, es Vial él le ofrece algo al Club Social y se lo cumple, aunque no sea tanto”.

Cabe recordar que las elecciones en Blanco y Negro están programadas para el viernes 26 de abril, esto tras la renuncia de Eduardo Loyola, parte de bloque de Aníbal Mosa.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique es ante Cobreloa este lunes 15 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2024, certamen donde Colo Colo marcha séptimo con 10 puntos.

