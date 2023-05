El juvenil Damián Pizarro recibió la tremenda responsabilidad de ser el 9 titular de Colo Colo en este 2023. Gustavo Quinteros tiene depositada toda su confianza en el formado en casa, aunque lamentablemente su falta de gol ya está generando algunas críticas en torno al “Haaland de Macul”.

Uno que opinó sobre el rendimiento del juvenil albo fue Juan Carlos Letelier, quien contestó el llamado de Redgol para cuestionar, más que lo hecho por el atacante, el propio trabajo formativo que recibió en el Monumental antes de dar el salto al primer equipo.

El ex goleador declaró que “más que ver videos sobre cómo finiquitar, es algo que va de la mano con el trabajo de los técnicos, quienes tienen que pulirlo si es que no trae esa base de cadetes, porque si no lo tiene, es el momento que lo trabaje en el día a día. Pizarro tiene cosas innatas, pero tiene que mejorar mucho el finiquito”.

En ese sentido, Letelier sostuvo que “hay que darle más posibilidades. Tiene que seguir jugando, porque así va a agarrar la experiencia. No servirá de nada si ahora lo sacan después de haber jugado tantos partidos en Colo Colo por el torneo y Copa Libertadores”.

“Le falta la pausa para finiquitar mejor y eso se lo dará la experiencia, además del trabajo en la semana”, agregó.

Para cerrar, el ex artillero sostuvo que “si viene con ese ripio de cadete, es ahí donde tiene que mejorar. Si llega al primer equipo con esas fallas, creo que hay que tener puesta la alarma antes de que de que el juvenil de salto a la titularidad”.

Pizarro ha jugado doce partidos en esta temporada 2023, siendo el centrodelantero que más acción ha visto de la mano de Gustavo Quinteros. Lleva convertido sólo un gol y ha entregado una asistencia.