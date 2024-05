Un verdadero escándalo astrológico se desató en Colo Colo en estas últimas horas. Rous Eggers, esposa de Erick Wiemberg, denunció prácticas de brujería en el entorno del Cacique para perjudicar a algunos jugadores.

“Jamás me había topado con la situación en la que nos enfrentamos hoy, en este mundo del fútbol. Jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona. (a Wiemberg) Quisieron quitarle el puesto y lesionarlo a través de usar ‘brujerías’ o acudir a recursos que me parecen asquerosamente inhumanos para ver a otros sufriendo (…) Sigo sin entender cómo es posible y me da una pena tremenda que paguen personas buenas”, escribió la mujer.

El mensaje en el Instagram de Eggers rápidamente comenzó a hacer eco en el medio, llegando incluso a odios de Giorgio Armas, reconocido astrologo argentino que trabajó con Jorge Almirón en Argentino.

En charla con RedGol, Armas afirmó que “es complicado no solo para un jugador, sino que para toda la institución. Yo demoré ocho meses para limpiar La Bombonera, porque Palmeiras nos trajo abajo, nos dejó sucio el estadio”.

“Ocho meses duró. Ahora ya la limpié, se hizo algo bonito y ya llegamos a semifinales, a finales, o sea, estamos normal en Boca. Eso vamos a hacer con Colo Colo igual”, agregó.

En ese sentido el trasandino avisó que “de repente me doy un salto a Chile, porque se tiene que limpiar la cancha del Monumental. Ahí vamos a tratar de pedir la posibilidad de limpiarla”.

“Necesitamos movernos rápido, ese es el punto. Ahora que esto salió la luz estamos peor, más expuestos, pero bueno, vamos a darle. Vamos a limpiar”, concluyó Armas.

