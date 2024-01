Jorge Almirón fue presentado como entrenador de Colo Colo y se refirió a una polémica que lo sigue desde Boca Juniors: su relación con el astrólogo peruano Giorgio Armas, quien aseguró a la prensa argentina que fue un asesor fundamental para el DT en el camino a la final de la Copa Libertadores 2023.

La historia de Armas no sólo es polémica por su supuesta influencia en el entrenador en momentos decisivos, sino también porque fue protagonista de una denuncia por secuestro. En 2022 fue acusado por su esposa, la chilena Viera Rivera Salazar, de mantenerla secuestrada junto a su hija en una ciudad peruana.

“Conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda para que me rescaten”, relató la mujer.

“La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó”, profundizó.

La situación sigue en los tribunales peruanos, a pesar de que Giorgio Armas negó los hechos. Según el astrólogo, “ella está bien, sale a todos lados, íbamos a la playa y tenemos pruebas, pero está coludida con la vecina. Ella le dice a mi esposa que me deje. Todo esto es una locura”.

Además, aseguró que los sonidos denunciados por sus vecinos en Perú no tenían que ver con un secuestro y sí con que su casa era usada para practicar deportes. “Tenemos una academia de taekwondo en la casa y por eso escuchan gritos y golpes de box”, se defendió.

La relación del astrólogo Giorgio Armas con Jorge Almirón

Los contactos entre Jorge Almirón y el astrólogo Giorgio Armas comenzaron cuando el entrenador estaba en Boca Juniors. Según lo que Almirón explicó en su presentación en Colo Colo, un directivo del Xeneize fue quien le sugirió ponerse en contacto con Armas. “Nosotros somos muy cabaleros”, argumentó.

“No tengo relación directa con esa persona, no lo conozco. Solamente fue una comunicación telefónica, me saca una foto y ya. Eso trascendió. Cuando se empezó a hablar mucho en Argentina del astrólogo que hacía ganar los partidos, que yo me apoyaba tanto en él, yo para salir a aclarar no tengo tiempo”, sumó.

Las declaraciones del DT contrastan con lo que Armas ha declarado en los últimos meses. En Argentina, el astrólogo se atribuyó un rol importante dentro de Boca y una cercanía con Almirón. “Conversamos todos los días con Jorge. Como siempre lo digo, somos amigos. No es un detalle que me haya contratado”, aseguró a Olé.

Lo cierto es que, cercanos o no, Armas ya adelantó que hará un viaje a Chile en febrero. En conversación con Las Últimas Noticias, aseguró que “lo que pasa es que viajo muchísimo. Estoy en Argentina y Paraguay. También voy a Brasil, porque empiezo con Palmeiras. En Perú con Alianza Lima. Y ahora, Chile”.

Incluso, ya le dio consejos al Cacique. “Sería muy importante que Colo Colo juegue un partido en enero, aunque sea un amistoso, a puertas cerradas, con la Sub 20, no importa, porque tiene aspectos muy positivos para el debut. Si Colo Colo juega un partido en esas fechas agarraría suerte extra de Júpiter, que es un planeta bondadoso y eso nos ayudaría al final de la temporada”, agregó.

