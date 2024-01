Una de las grandes polémicas con la llegada de Jorge Almirón como el nuevo entrenador de Colo Colo, tuvo que ver con su relación con un astrólogo peruano apuntado como su asesor.

Se trata de Giorgio Armas, quien tuvo un gran trabajo al lado del argentino cuando estuvo en Boca Juniors, donde algunos dicen que fue la clave de llegar a la final de la Copa Libertadores.

Pero la historia tuvo un giro, cuando Almirón desconoció la cercanía, asegurando que fue sólo una comunicación, pero que no significa que sea parte de su cuerpo técnico.

“Yo lo llamo por cábalas. Nosotros somos muy cabaleros. Lo llamé y hablé con él. Hizo un zoom, me sacó una foto y con eso se hizo bastante viral todo. No tengo ninguna relación con él, no lo conozco. Solamente fue una comunicación telefónica”, precisó.

Astrólogo

Fue en conversación con el diario Las Últimas Noticias que se conoció la otra parte de la historia, donde el astrólogo peruano Giorgio Armas incluso anuncia viaje a Chile para la primera quincena de febrero, por lo que podría coincidir con la Supercopa.

“Siempre ayudo a Jorge Almirón, siempre estoy con él. Somos amigos. Hicimos cosas lindas, las últimas en Boca. Como todos sabrán, pudimos llegar a una final de la Copa Libertadores y quedamos a nada de poder ser campeones. Mi trabajo es asesorar equipos, ahora al más grande de Chile”, comenzó explicando.

“Nuestro trabajo es muy privado, pero la prensa en Argentina es muy rápida. Y además colgábamos fotos juntos, por lo que se filtró y nos fuimos para adelante, no más. Yo confío muchísimo en Jorge Almirón y sé que hará las cosas muy bien en Colo Colo, porque es un excelente profesional, un buen amigo y una excelente persona. En Colo Colo hará cosas lindas”, destacó.

Visita a Chile

El peruano detalla que tiene programado un viaje al país para trabajar con Almirón en su nueva experiencia en Colo Colo, lo que llama la atención en los albos.

“Lo que pasa es que viajo muchísimo. Estoy en Argentina y Paraguay. También voy a Brasil, porque empiezo con Palmeiras. En Perú con Alianza Lima. Y ahora, Chile. Si Dios quiere en febrero estaré en Chile, en la primera quincena o un poco antes”, cuenta.

En su trabajo ya tiene una misión para el Cacique, donde necesita que juegue amistosos para que agarre “la suerte extra de Júpiter”.

“Sería muy importante que Colo Colo juegue un partido en enero, aunque sea un amistoso, a puertas cerradas, con la Sub 20, no importa, porque tiene aspectos muy positivos para el debut. Si Colo Colo juega un partido en esas fechas agarraría suerte extra de Júpiter, que es un planeta bondadoso y eso nos ayudaría al final de la temporada, como sumar una estrella nacional o internacional. Afuera es un poco más complicado, porque no tengo fechas todavía, pero ya se analizará”, finalizó.

¿Cuándo debuta Jorge Almirón en Colo Colo?

El martes 16 de enero el Cacique enfrentará a Rosario Central en un partido amistoso, duelo que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 22:15 horas de Chile.

