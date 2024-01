Jorge Almirón tuvo su conferencia de prensa de presentación en Colo Colo. El nuevo director técnico albo fue consultado por varios temas y, obviamente, le preguntaron por el polémico astrólogo que fue apuntado como su asesor.

El peruano Giorgio Armas es el sujeto que asegura tener poderes divinos para ayudar al entrenador argentino, pero este contó la verdadera historia detrás de todo para dejar en claro que no tienen ningún tipo de vínculo.

“Me decía mi representante que era una pregunta que me pueden hacer, pero no tengo nada que esconder. Uno tiene que dar explicaciones y las dejo pasar, no tengo por qué hablar de todo”, disparó Almirón de entrada.

Tras eso, desde la sala de prensa del Monumental el exestratega de Boca Juniors cuenta que “este señor, cuando llego a Boca, me lo sugiere un directivo. Una cuestión de energía, un poco más por cábala porque somos muy cabaleros“.

“Lo llamé, hablé con él, hicimos un Zoom, me sacó una foto y se viralizó.

No tengo ninguna relación con esa persona, ninguna relación directa. No la conozco. Fue una comunicación“, complementó.

Para cerrar, despeja todo tipo de dudas. “Se habló en Argentina que me apoyaba en él y para salir a aclarar no tengo tiempo, tengo que dedicarme a entrenar“, disparó.

“En estos clubes hay mucha información falsa y salir a aclarar, no soy de esos. No me corresponde ni lo tomo como lago importante. No hay ningún contacto, no lo conozco“, concluyó.

Su verdadero cuerpo técnico

El propio Almirón fue quien aclaró que el polémico astrólogo Giorgio Armas no trabaja con él ni mucho menos forma parte de su cuerpo técnico. Así, Jorge aprovechó su conferencia de prensa para hablar sobre quienes efectivamente trabajarán con él en Macul.

“Diego Osses (preparador físico) se quedó en España por una decisión personal. Con el profe había trabajado en México, en León. Lo conozco por referencias del padre, gente ligada al fútbol mucho tiempo”, añadió.

“Hay muy buenas referencias de ex jugadores, lo conozco perfectamente. El PF es importante, pero hoy no se separa tanto el cuerpo técnico. Todos trabajan el a idea, los profesor son especialistas para medir niveles físicos”, complementó.

“En Europa hay una diferencia importante en lo físico, marcan una diferencia. Uno lleva a un estudio exhaustivo, el PF influye en las cargas, se hace más profesional todo y tendrá injerencia en eso. Vamos a estar bien preparados”, concluyó.

¿Cuándo debuta Jorge Almirón en Colo Colo?

El martes 16 de enero el Cacique enfrentará a Rosario Central en un partido amistoso, duelo que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 22:15 horas de Chile.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.