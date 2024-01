Jorge Almirón, el nuevo entrenador de Colo Colo, es reconocido por su gran trabajo en el fútbol. Dirigió a grandes equipos como Boca Juniors, Lanús, San Lorenzo y Atlético Nacional, donde sus jugadores reconocen su gran visión de fútbol. Pero también tiene una lado B: su creencia en la astrología.

Un asunto que suscitó mucha polémica en Argentina el año pasado, pues aseguraron que se dejó influenciar por el astrólogo peruano Giorgio de Armas para ganar la Copa Libertadores en el elenco xeneize, lo que finalmente no se concretó.

“Conversamos todos los días con Jorge, somos amigos, no es un detalle. Como siempre lo digo, somos amigos, no es un detalle que me haya contratado y soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo en lo que pueda desde mi humilde lugar”, contó Giorgio Armas el 2023 en el diario Olé.

De hecho el autodenominado “astrólogo de Boca” indicó en su momento que “existen muchos versos en detrimento nuestro. Solo quiero recordar que estamos peleando tres competencias”, aunque finalmente no pudo coronar con un título alguna de ellas.

Tras la confirmación de Almirón en Colo Colo, Armas expresó en sus redes sociales “vamos a la pega”, por lo que al parecer tendrá alguna influencia en el equipo del Cacique por su estrecha relación con el técnico.

Cambios superticiosos en la Libertadores

Luego de perder la final de Libertadores con Fluminense, el tema de Almirón y su asesor acaparó mucha fuerza y se creó un mito alrededor del número 7, por la séptima Copa Libertadores que buscaba conquistar Boca.

“Acabo de leer que Almirón planteó la final en base a lo que le dijo un astrólogo. Tardó diez minutos el cambio del Pipa (Benedetto) para que entre en el minuto 77 (por Cavani), metió a Valdez con la 25 (2+5) a los 7 minutos del alargue. Es realmente un papelón”, señalaron los hinchas, algo de lo que la prensa trasandina hizo eco, aunque nunca fue confirmado.

De todas maneras, el astrólogo sí confirmó que estaban pendientes de lo que pasó en su estreno en los xeneizes, cuando un cambio de horario alteró las cosas.

“Cuando Jorge debutó en Boca, lamentablemente, se sabía que íbamos a jugar 16.30 con San Lorenzo, pero por un tema de seguridad se pasó a las 17.30. Si Boca hubiese jugado 16.30, Boca estaría clasificado para Copa Libertadores, no hubiese tenido ningún lesionado y hubiese estado mucho mejor en la Liga, no hubiese perdido ni un partido, ni el clásico”, comentó a Radio La Red ante el asombro de todos.

Admite además Armas que “con las fechas el astrólogo trabaja mucho. Con el nacimiento y un buen debut, puedo decir un montón de cosas, hasta quién va a ser presidente”, adelantando meses antes de las elecciones en Argentina que “Milei está muy fuerte por astrología”.

Las charlas entre ambos las dio a conocer el año pasado el astrólogo en Twitter al publicar capturas de sus comunicaciones virtuales. Esto contrario a lo que habitualmente piden los protagonistas, de tener reserva con estos asuntos.

De todas maneras, deja claro que no le arma el equipo a Almirón. “Yo le puedo recomendar un montón de cosas, pero depende de él. Si le quiero tocar jugadores o algo más fuerte, me va a putear. Pero desde mi humilde lugar puedo recomendarle algo”, confesó quien comenzó en el fútbol con Cienciano, que fue campeón de Copa Sudamericana al ganarle al River Plate de Pellegrini.

Donde sí tiene injerencia es en asuntos extrafutbolísticos. Por ejemplo recomendó a Boca Juniors jugar de amarillo como local un Superclásico ante River y que Frank Fabra fuera el capitán.

El recuerdo de la ruda en el Monumental

Este hecho hace recordar que Colo Colo no es la primera vez que tendrá asuntos externos al fútbol en el Monumental. Esto porque bajo la conducción de Pablo Guede, en 2016, se plantó ruda en la cancha para la cábala.

Lo cierto es que la planta de la suerte trajo resultados: luego de tres derrotas en Macul, los albos volvieron a los triunfos y estuvieron casi un año sin ser derrotados en su cancha.