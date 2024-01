La llegada de Jorge Almirón a la banca de Colo Colo tiene opiniones divididas entre los fanáticos del Cacique. Algunos creen que puede dar un salto de calidad por lo hecho en Lanús y Atlético Nacional, mientras otros son escépticos por su última campaña en Boca Juniors.

Lo cierto es que Pablo Mouche, un ex jugador del Cacique, lo llenó de elogios hace pocos meses, antes de que Almirón dirigiera al Xeneize en la última final de Copa Libertadores.

“Fue el entrenador con el que más aprendí y el que más me dejó futbolísticamente. Me pareció extraordinario porque me dejó un montón de cosas estratégicas. Me costó tener otro entrenador que entrene tanto los detalles”, manifestó el delantero en diálogo con TyC Sports.

Esto hace referencia a cuando lo dirigió en Lanús el 2016, en una de las mejores campañas que tuvo Almirón como entrenador durante su carrera.

Los conceptos futbolísticos de Almirón

Mouche manifestó que la metodología de Almirón era algo muy importante para que sus equipos lograran un buen fútbol.

“Comprendí cómo ir al espacio, cuándo no, cuándo recibir al pie o tirar una diagonal, movimientos hechos para conocer a mis compañeros y jugar de memoria”, analizó sobre la filosofía del trasandino.

Mouche complementó que “aprendí movimientos en el campo de juego que solo había visto en Turquía con un técnico croata y después me costó tener un entrenador que fuera tan estratégico, que entrenara tanto los detalles”.

Ese entrenador croata era Robert Prosinecki, que lo entrenó en el Kayserispor cuando llegó el 2012. “A mí me tocó cambiar el juego cuando salí de Boca para Turquía. Prosinecki fue el que me enseño los primeros movimientos de extremo y el que me terminó de explicar todo fue Almirón”.

También indicó que jamás pedía que rifaran la pelota o tirarán un pelotazo largo. “La salida desde abajo que teníamos en Lanús era increíble”, indicó el delantero que estuvo en Atlanta la temporada pasada.

Manejo de grupo

Uno de los ítems más complicados para los entrenadores es poder tener un manejo en el equipo donde todos se sientan cómodos e importantes. Ahí, Mouche hace hincapié sobre lo que vivió con Almirón.

“En el manejo de grupo tuve mis diferencias, normales, pero como técnico me pareció extraordinario porque me dejó un montón de cosas estratégicas”, confesó sobre sus debilidades y fortalezas.

Finalmente señala la táctica de Almirón. “Era un 4-3-3 para atacar, pero para defender era un 4-5-1 porque los extremos los utilizaba mucho para retroceder. Ahí empecé a correr de verdad”.