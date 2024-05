Colo Colo está a un paso de enfrentar una de las semanas más importantes de la temporada, no sólo por el Campeonato Nacional, donde buscará en los últimos dos juegos acercarse al líder Universidad de Chile, sino que por mantenerse en Copa Libertadores.

Sin embargo, la previa al encuentro de este sábado, ante Deportes Iquique, se tornó muy rara. Todo gracias al mensaje que publicó Rous Eggers, esposa de Erick Wiemberg, donde hizo una denuncia bastante particular que remece a la tienda alba.

En redes sociales, la pareja del lateral izquierdo de Colo Colo aseguró sin tapujos que “jamás me había topado con la situación en la que nos enfrentamos hoy, en este mundo del fútbol”, donde agrega que “jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona“.

Sin dar nombres, Eggers asegura que a su esposo “quisieron quitarle el puesto y lesionarlo a través de usar ‘brujerías’ o acudir a recursos que me parecen asquerosamente inhumanos para ver a otros sufriendo (…) Sigo sin entender cómo es posible y me da una pena tremenda que paguen personas buenas”.

La enigmática denuncia de la esposa de Wiemberg en Colo Colo

“Quiero dejar escrito, por primera y última vez, que después que se enteren de las cosas que me han estado ocurriendo, no me relacionen más con aquella persona y me dejen de preguntar, una y otra vez, ¿qué pasó? Porque la respuesta es evidente”, prosigue la esposa de Wiemberg.

Para finalizar, la mujer cierra la publicación escribiendo que “he decidido sacar mis fotos junto a Erick por un tema de protección, dado a que nosotros sí somos creyentes”, y añade que “mi intención no es mostrar ni dar detalles de aquel suceso, ya muchos se han dado por enterados“.

