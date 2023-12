A pesar del complicado año, podemos decir que el 2023 finalizó de buena manera para Colo Colo. El Cacique se quedó con la Copa Chile, la 14° de su historia, tras superar por 3-1 a Magallanes en el Tierra de Campeones de Iquique.

Sin embargo, esta consagración no estuvo exenta de polémica. Sin ir más lejos, un grupo de jugadores no pudo viajar al norte a presenciar el partido producto de una mala organización en los pasajes.

Uno que reaccionó a esta insólita situación fue Arturo Vidal, quien en su canal de Twitch le cayó con todo al Cacique por este verdadero condoro con sus jugadores.

“No le puede pasar a Colo Colo. Hace cuanto se sabía que iban a jugar en Iquique, entonces no vengan con que el último día no hay pasajes, no webeen. Las aerolíneas son como el culo, pero deben respetar a Colo Colo. Ni los árbitros ni las aerolíneas respetan ahora a Colo Colo (risas)”, partió diciendo el King.

En ese sentido, el volante chileno lanzó que “si a mí me pasa lo de Falcón, también los mando a la cresta. Me enojaría con Colo Colo, ¿cómo va a dejar pasar estas cosas? Es el más fuerte, el más popular, es como decir que le pase a Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Inter o Juventus. ¿Cómo se le van a quedar los jugadores abajo? No weveen”.

Para cerrar, el Rey Arturo tuvo críticas contra Daniel Morón, afirmando que “te quiero mucho, pero eso no se hace. Hay gente que trabaja en eso. Los jugadores solo deben estar centrados de estar en la cancha, esas excusan no deben darlas. Muy mal, que no vuelva a pasar. Ni a Rodelindo le pasaba, cuando fuimos a Arica no nos pasó y le va a pasar a Colo Colo”.

El palmarés de Colo Colo tras ganar la Copa Chile 2023

Era profesional

33 torneos de Primera División: 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, Clausura 1997, 1998, Clausura 2002, Apertura 2006, Clausura 2006, Apertura 2007, Clausura 2007, Clausura 2008, Clausura 2009, Clausura 2014, Apertura 2015, Transición 2017 y 2022.

14 Copa Chile: 1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023.

4 Apertura: 1933, 1938, 1940 y 1945.

3 Supercopa: 2017, 2018 y 2022.

Copa de Campeones: 1945

Campeonato Nacional de Football: 1936

Absoluto: 1937

Copa Libertadores: 1991

Recopa: 1992

Copa Interamericana: 1992

Era Amateur

División de Honor de la Liga Metropolitana de Deportes: 1925.

Primera División de la Liga Central de Football de Santiago: Serie F 1928 y​ 1929.

División de Honor de la Asociación de Football de Santiago: 1930.

Copa de Campeones de Santiago: 1925.

