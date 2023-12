La final de Copa Chile ya quedó atrás para Colo Colo. A pocas horas de obtener su decimocuarta copa, luego de derrotar por 3-1 a Magallanes en Iquique, en el Cacique ya comenzaron a planificar lo que será su 2024. La Supercopa abrirá los fuegos de la competencia que tendrá una pretemporada en Uruguay.

Lo primero y primordial es resolver quién será el DT albo en esa fecha. El 8 de enero comienzan los entrenamientos de cara al próximo campeonato y la continuidad de Gustavo Quinteros no está definida. Lo que es cierto es que este viernes será la reunión de directorio donde se defina ese tema.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, habló sobre este tema. En su llegada a Santiago luego de la final de la Copa Chile, el mandamás del Cacique aseguró que todavía no toman una decisión al respecto; asimismo, descartó que el reemplazante de Quinteros esté elegido.

Stöhwing afirmó que el eventual sucesor del argentino-boliviano no está definido porque aún no saben si sigue o no. “No es cierto. No hemos analizado otras alternativas y no nos hemos reunido con nadie”, afirmó de manera muy escueta el presidente de la concesionaria alba.

De todos modos, la continuidad de Quinteros dependerá del directorio de este viernes. La reunión comenzará a las 9:30 horas y será vía telemática. “Veremos lo que se dice en el directorio con el análisis de la gerencia deportiva, y todo se tomará en cuenta”, comentó.

“A nosotros nos corresponde opinar en el directorio. Tengo una buena impresión y agradecimiento del cuerpo técnico, pero es una decisión del directorio y hay nueve directores que votan, por lo que no me corresponde hablar antes”, destacó Stöhwing.

Para el presidente de Blanco y Negro, su 2023 no fue malo. “Es bueno. A uno le gustaría salir campeón todos los años, pero no se puede. No tuvimos éxito a nivel internacional, pero sabemos que a los clubes les cuesta. Ganar la Copa, terminar a tres puntos del campeón es un buen balance”, destacó.

La Copa Chile, según Stöhwing, “nos viene muy bien después de no haber logrado el Campeonato, así es que celebrar con dos copas gracias al trofeo del fútbol femenino”, sentenció.

¿Cómo ha sido el paso de Gustavo Quinteros por Colo Colo?

Tras su arribo en octubre del 2020, Gustavo Quinteros dirigió un total de 154 partidos en la banca del Cacique, donde consiguió 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas, con un 60,39% por ciento de rendimiento.

Desde su llegada a Colo Colo, el DT argentino ha conseguido ser campeón en cuatro oportunidades. La Copa Chile es su torneo favorito, luego de ganarla en 2021 y 2023; a ella se le suman Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022.

