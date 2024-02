Damián Pizarro superó los exámenes médicos y está listo para ser jugador del Udinese. Pero antes debe cumplir seis meses en Colo Colo, donde, luego de perderse los amistosos de pretemporada y la Supercopa, luchará por mantener el lugar de titular que se ganó en 2023.

Mientras el joven atacante se suma a los entrenamientos de Jorge Almirón pensando en el inicio del Campeonato Nacional, Claudio Borghi le envía una advertencia. El Bichi habló desde su experiencia como futbolista y contó cómo estos arreglos pueden perjudicar al jugador que se va.

“Es una situación complicada. A mí también me pasó cuando en Argentinos Juniors me vendieron (al AC Milan) y me dejaron seis meses. Lo que finalmente pasó fue que terminé jugando muy poco porque a mitad de año me tenía que ir”, explicó en TNT Sports.

De todas formas, el ex DT de Colo Colo reconoció que Pizarro tiene una ventaja: los minutos Sub 21. “Cumple con los minutos de los juveniles, por lo que Almirón también podría ocupar dos delanteros como lo hizo en Boca. Ahora, ¿sería Pizarro y Guillermo Paiva? Hay que ver cómo lo toma el técnico”, dijo.

El ataque albo también tendrá a Paiva, centrodelantero paraguayo de 26 años que tiene todo listo para ser nuevo jugador del Cacique. Se suma a las opciones de Darío Lezcano y Leandro Benegas. “Hay que dejar en claro que si el técnico quiere ganar tiene que poner al mejor. Sería lo más justo”, cerró el Bichi.

Pizarro, que estuvo presente en el Preolímpico y se perdió los amistosos de pretemporada, luego fue a Italia para cerrar los últimos detalles de su traspaso a Udinese. El joven delantero se sumará este miércoles a los entrenamientos que dirige Jorge Almirón, quien prepara el debut de este sábado en el Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Luego de la suspendida Supercopa, Colo Colo vuelve a la cancha este sábado 17 de febrero para la fecha 1 del Campeonato Nacional 2024. Los albos visitarán a Unión Española en el Santa Laura.

