Borghi recuerda a Piñera en sus días en Colo Colo: “Sabíamos que no era hincha, pero hizo las cosas bien”

Conmoción sigue generando la impactante muerte de Sebastián Piñera. El ex Presidente de la República sufrió en Lago Ranco un accidente fatal en su helicóptero, confirmándose su deceso a los 74 años.

La relación de Piñera con el fútbol estuvo muy marcada. Más allá de su fanatismo por Universidad Católica, el empresario previo a su primer mandato en el país no tuvo problemas es ser uno de los máximos accionistas de Blanco y Negro, la concesionaria que controla los destinos de Colo Colo.

Justamente con él en la dirigencia el Cacique tal vez vivió sus años más dulces a nivel deportivo. El equipo de Claudio Borghi dominó a nivel local y logró ser competitivo internacionalmente hablando, algo que ha costado replicar en estas últimas temporadas.

En su calidad de comentarista de TNT Sports el Bichi recordó lo que fue compartir con Piñera en Colo Colo, donde partió diciendo que “quiero darle mis condolencias a su familia. Estoy muy sorprendido y dentro del día, uno escuchó mucha información que no no sabe si creer o no creer, pero lamento mucho lo que sucedió”.

En ese sentido, Borghi rememoró “cuando fuimos a jugar Copa Sudamericana a Perú contra Coronel Bolognesi y él junto a otro dirigente se pusieron a patear penales en la cancha antes del partido. Entonces, ¿Cómo se le dice al dueño, un gran empresario, que no lo puede hacer?”.

“Sabíamos que no era hincha de Colo Colo”

“Cuando llegó hizo varias preguntas como cuántas canchas habían en el Monumental y cuántos balones teníamos. Escuchó a todo el mundo. Lo sorprendente fue que la información que recibía la transformaba para él”, agregó en el programa Todos Somos Técnicos.

Además, el DT tetracampeón con los albos recordó justamente una suerte de polémica con su helicóptero: “Él quería posar con el helicóptero en la cancha y habían discusiones con el Zorro Salinas, que era el canchero. Incluso le pedía estacionarse en otro lado”.

“Sabíamos que no era hincha del club, pero hizo las cosas bien. Fuera de Colo Colo destaco el manejo con el tema de la pandemia. Lo hizo mejor que en muchos lados”, concluyó el argentino nacionalizado chileno.

