Claudio Borghi está preocupado por el pésimo nivel de dos jugadores de Colo Colo: “El técnico…”

Colo Colo se alista para la recta final de la Liga de Primera, donde tiene que remontar para intentar clasificar al menos a la Copa Sudamericana de 2026.

Los albos se encuentran en el octavo lugar de la tabla de posiciones, a cuatro puntos de Cobresal, el último equipo que por ahora está sacando boletos para el segundo torneo en importancia que organiza la Conmebol.

El equipo de Fernando Ortiz jugó un amistoso este miércoles ante Deportes Puerto Montt y cayó por 2-1, situación que dejó muy preocupado al ex DT de Colo Colo Claudio Borghi.

Claudio Borghi critica el nivel de Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez en Colo Colo

El Bichi analizó la derrota de Colo Colo ante los sureños y aseguró que el Tano Ortiz puede sacar muy pocas conclusiones del amistoso.

“Hoy algunas cosas quedaron muy claras, si yo no juego hace mucho tiempo, hay un partido amistoso y el técnico me da la posibilidad de jugar, tengo que tratar de que esos minutos que me da, ser de su convencimiento para que me tenga en cuenta”, dijo el argentino.

“El técnico creo que sacó muy pocas cuentas a favor, porque mucha gente dice que es un partido amistoso y acá sacan muchísimas conclusiones, por temas de rendimientos”, agregó el campeón del mundo.

Daniel Gutiérrez es criticado por Claudio Borghi. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, habló derechamente de Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez, defensores que han tenido muchas posibilidades en Colo Colo y no pueden despegar.

“A mí dos jugadores me preocuparon hoy, Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez, me preocupan bastante“, cerró.

