Carlos Palacios comienza su despedida de Colo Colo, teniendo en cuenta las últimas declaraciones que ha emitido el delantero por su futuro, donde se ve lejos del estadio Monumental.

Boca Juniors es el gran interesado desde los últimos mercados de pases, por lo que no se duda que vengan nuevamente con su carta, en algo que sabe la “Joya” y su entorno.

“Me iría pero no por un tema de dejar a Colo Colo, sino porque siento que cumplí un ciclo acá en el país. Es lo que quiero, salir de Chile en diciembre”, explicó en el podcast Sin Retoque con Camila Campos.

Pero hay un nuevo dato del periodista Cristián Caamaño que abre más las puertas de salida de Palacios desde el Cacique, donde revelan que Colo Colo incumplió su palara con el goleador y Vasco da Gama.

Carlos Palacios vive sus últimos partidos en Colo Colo.

Los detalles de la salida de Carlos Palacios de Colo Colo

Fue el periodista Cristián Caamaño quien revela una importante revelación, sobre una fuerte multa que le cobraron a los albos por no dejar salir a Carlos Palacios a Boca Juniors, cuando ya había un acuerdo para cambiar de equipo.

“Me comentaban que Colo Colo incumplió una situación en el mercado de pases con Carlos Palacios, que si llegaba una oferta estaban obligados a aceptarla. Ese era un acuerdo con Vasco da Gama y por eso le exigieron a Colo Colo la indemnización por el incumplimiento”, explicó en Deportes en Agricultura.

“Dos millones y medio tenía que pagarle Colo Colo a Vasco da Gama de lo que perdieron por la transferencia fallida. Conversaron y partir de ahi le dijeron a Palacios que en este mercado se va sí o sí, o van a tener que pagar un dineral a los brasileños”, detalló.

Por lo mismo, el periodista explica el tono de las declaraciones de Carlos Palacios, quien sabe que vive sus últimos momentos con la camiseta de Colo Colo y se quiere despedir con un título.

Carlos Palacios tenía un acuerdo con Vasco y Colo Colo para su salida. Foto: Alejandro Pagni/Photosport

“Por eso Carlos Palacios habla así, muy seguro de que cumplió un ciclo y que se va, desde su entorno le confirmaron que no habrá otra opción de rechazo de otro club pagando la cláusula de salida. La intimación de Vasco a Colo Colo fue importante, porque había un acuerdo, si llegaba oferta por la cláusula se tenía que ir, pero no se querían despotenciar por la Copa Libertadores, pero no era tan simple y no leyeron la letra chica”, finalizó.