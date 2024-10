La gran temporada 2024 de Carlos Palacios ha estado marcada no sólo por su aporte en Colo Colo para pelear tanto el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores. Desde comienzos de año que la Joya está viviendo un coqueteo con Boca Juniors, el que lo ha venido a buscar no una sino que dos veces.

Tras el portazo en el inicio de la campaña, los Xeneizes volvieron a la carga en el mercado de invierno pero nuevamente se quedaron con las manos vacías. Sin embargo, tras la llave con River Plate el propio 7 albo reconoció que siente que es momento de partir, palabras que generaron revuelo y que decidió aclarar.

Carlos Palacios confirma su deseo de ir a Boca Juniors, pero haciendo historia en Colo Colo

Carlos Palacios conversó con el podcast Sin Retoque y, entre varias cosas, habló sobre lo que ha sido su coqueteo con Boca Juniors. “Sí tuve conversaciones, por ahí hubo un poco de molestia de parte de ellos cuando no se dio la última negociación. Mi contrato se va acabando entonces son cosas difíciles que uno vive y me siento tranquilo con eso”.

“Se habló que era un tema económico, que me iba por plata pero nunca fue así. Nadie se puso en mi lugar en ningún momento y eso me incomodó (…) Boca es un club gigantesco, de los más vistos en el mundo. Siempre he visto a la hinchada de Boca, todos sus partidos, no sólo ahora. Cuando llegó la última oferta concreta yo había tenido conversaciones con ellos, pero no se ejecutaba la cláusula y no dependía de mí, sino de Colo Colo y siempre dijeron que no”, añadió.

Carlos Palacios reconoció que quiere pasar de Colo Colo a Boca Juniors, pero dejando algo a los hinchas. Foto: Photosport.

Carlos Palacios remarcó que a mitad de temporada estuvo a nada y hasta dio el sí, pero todo se cayó. “Dejaron claro que si se ejecutaba la cláusula el que decidía era yo y cuando se dio, no se pudo hacer. Siempre lo vi como algo para mi carrera, estaban jugando Copa Sudamericana y era un paso importante para mi carrera y mi vida. Siempre pensé en las dos posiciones, porque cuando fui a Brasil me cambió la vida porque era nuevo y diferente. Quería vivir esa sensación, me habían dado información del entorno, de la forma en que se vive el fútbol. Quería dar ese paso”.

Consultado sobre una posible salida a fin de año, la Joya no escondió su deseo de que se dé. “Eso va a depender de muchos factores. Siento que la gente también se toma las cosas de mala manera, cuando dije que estaba preparado para dar el salto, pero fue por una pregunta”.

De hecho, el 7 albo explicó sus declaraciones tras el partido con River Plate. “Estaba el Mago Valdivia, si él me hizo la pregunta fue por algo también porque no es cualquier jugador. Le dije que me sentía preparado, más maduro, que había aprendido. Rescato lo que viví en Unión, en Brasil y ahora en Colo Colo. Estoy más maduro, tranquilo, entreno bien. Luego de eso pasa un periodista argentino que me preguntó por Boca y le dije que, si se daba a final de año, me gustaría”.

“Vamos a esperar a final de año, tengo contrato hasta 2025 en Colo Colo y no se me han acercado para renovar o conversar de eso. Espero que sea lo mejor para todos, a mí me toca pensar en mi carrera y mi futuro (…) En su momento fue que no congeniaron entre clubes. Mi respuesta ya la había dado, así que fue un tema entre ellos porque mi respuesta todos la sabían”, complementó.

Carlos Palacios no se quedó ahí y valoró lo que ha aprendido con toda esta situación. “Cuando recién conversamos con Boca, ellos no mandaban oferta y estaban cuadrando cosas. Sólo conversaba con mi representante y Almirón había llegado recién. Él me ha ayudado mucho en este camino, más fuera que dentro de la cancha. Me sentía cómodo en el equipo, importante. Venían desafíos grandes y estaba entre dos cosas que quería, porque el año pasado me tocó jugar pero no me sentía tan importante como este año”.

“Estaba entre la espada y la pared, no quería quedar mal porque quería las dos cosas. Dije que todo se puede conversar y arreglar en el momento que sea, ahí me salió lo de que todos sabemos lo que es y lo que mueve Boca, pero que era mi sueño jugar en Colo Colo. Quería sentirme tan importante como me siento en Colo Colo“, agregó.

¿Debe Colo Colo dejar partir a Carlos Palacios a Boca Juniors a fin de año? ¿Debe Colo Colo dejar partir a Carlos Palacios a Boca Juniors a fin de año? YA VOTARON 0 PERSONAS

La Joya fue más allá y, ante la pregunta de si aceptaría ir a Boca Juniors a fin de año, no dudó. “Me iría pero no por un tema de dejar a Colo Colo, sino porque siento que cumplí un ciclo acá en el país. Es lo que quiero, salir de Chile en diciembre”.

Pero más que sólo irse, el 7 albo tiene claro que debe dejar algo. “Es lo que todo mi entorno sabe, también mi representante, pero no quiero irme vacío que fue algo que conversé. Ojalá se pueda dar el irme campeón que es lo que quiero y lo que siempre soñé, levantar un título con Colo Colo y ser uno de los jugadores más importantes en el año“.

Carlos Palacios deja en evidencia que tiene ganas de ir a Boca Juniors o incluso a otro lugar desde donde lo vengan a buscar. La Joya puede estar viviendo sus últimos meses en Colo Colo y tratará de meterse en la historia antes de sentarse a negociar su futuro.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Carlos Palacios tiene encandilado a Boca Juniors tras haber disputado un total de 37 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 10 goles, ha aportado con 10 asistencias y alcanza los 2.937 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Carlos Palacios buscará dar un paso clave rumbo a su sueño de ser campeón con Colo Colo en uno de los partidos pendientes. Este jueves 3 de octubre a partir de las 20:00 horas el Cacique recibe a Universidad Católica.