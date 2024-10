Muchos piensan que los futbolistas tienen la vida soñada, pero para llegar hasta eso detrás hay mucho sacrificio. Bien lo puede decir Carlos Palacios, quien contó un difícil momento en el cual quiso dejar el deporte de multitudes.

La Joya hoy vive un gran presente. Es titular en Colo Colo, seleccionado de Chile y pretendido en los últimos mercados por Boca Juniors. Claro que no siempre fue así y como cualquiera, pasó por periodos donde quiso dejar todo y refuigiarse en el barrio, donde podía tirar “caños” tranquilo.

La vez que Carlos Palacios quiso dejar el fútbol

El jugador de los Albos dio una larga entrevista en el podcast Sin Retoque, donde habló de todo. Ahí habló de lo bien que se siente en Macul. “En Colo Colo encontré un lugar que no me sentía cómodo hace mucho tiempo. Eso me ha llevado a estar mejor”, explicó.

El camino muchas veces es complejo, por lo que ante su buen presente, recordó los momentos en que no se sentía bien en las inferiores de Unión Española. “Me la paso jugando con mis amigos, cada vez que puedo voy y comparto con ellos en partidos. Pasaron momentos difíciles, no me sentía cómodo, no sentía que iba a ser profesional y pasé por un mal momento, pensé dejar todo de lado“, confesó la Joya.

“A él (técnico en inferiores) no le gustaba que me desordenara y me moviera por muchos lugares de la cancha. Jugaba 5 minutos o no jugaba, entonces eso me desmotivó y en la población me empecé a guiar por otras cosas. Le perdí el gustito al fútbol en su momento y en ese momento quise dejar de jugar, fue en Renca”, reveló Carlos Palacios.

El apoyo de su madre

Cuando las cosas no se le daban en las juveniles de los Hispanos, el barrio terminaba siendo un lugar de escape para Palacios. “Jugar en el barrio me gustaba, disfrutaba, iba a la cancha y me metía a jugar en la población. Sentía que eso sí me llenaba. En Unión no me citaban y eso me desmotivaba”, señaló

“Me sentí malo para el fútbol en su momento. Jugar al fútbol es diferente a jugar a la pelota. El fútbol depende de más orden, más táctico. Jugar a la pelota es divertirse, es lo que hago con mis amigos, nos reímos y tiramos caños. Para la pelota nunca fui malo, pero el fútbol me costó entender lo que conllevaba ser más profesional“, reflexionó el jugador de 24 años.

Finalmente Carlos Palacios siguió en Unión Española y hoy disfruta de su presente en Colo Colo. Si no dejó el fútbol profesional, fue gracias a un ser muy importante. “No pasó por el apoyo de mi madre, ella me ayudó y gracias a ella soy lo que soy“, indicó la Joya.