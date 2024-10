Carlos Palacios ha brillado con la camiseta de Colo Colo desde su arribo, pero el nivel mostrado en 2024 ya lo tiene como una de las estrellas de Chile. Su rendimiento ha sido seguido de cerca nada menos que por Boca Juniors, que lo ha intentando fichar no una, sino que dos veces.

Juan Román Riquelme está obsesionado con la Joya desde que lo enfrentó en la Copa Libertadores del año pasado. Tanto, que incluso con los portazos que recibió tras buscar sacarlo del Cacique, le sigue hablando.

Fue el propio 7 albo quien reveló que todavía mantiene conversaciones con el presidente de Boca Juniors. Pero no sólo eso, sino que hablan constantemente y hasta lo felicitó por anotarle a River Plate en los cuartos de final del torneo continental.

Carlos Palacios sigue en contacto con Juan Román Riquelme

El talento de Carlos Palacios tiene a Juan Román Riquelme dando una gran pelea por llevarlo a Boca Juniors. El presidente de los Xeneizes ha recibido dos portazos de Colo Colo, pero aún así intenta convencer a la Joya de ir a Argentina siendo una especie de consejero personal.

Foto: Photosport.

La Joya conversó con el podcast Sin Retoque y se refirió a la cercanía que ha mantenido con el hombre al mando del gigante trasandino. “En su momento conversé con Riquelme, me decía que me quería allá, me aconsejaba sobre el juego“, comenzó explicando.

“Por ahí pasó, cuando no se dio la última negociación que fue difícil, se me criticó de manera injusta porque nadie estaba en mi posición. Nadie sabe que nunca fue por plata porque no era mucha la diferencia, quiero dejar eso claro”, añadió.

Pero lo que nadie se esperaba era que Carlos Palacios y Juan Román Riquelme sigan en contacto, al punto de que le celebró el gol en Copa Libertadores ante el archirrival. “Lo último que hablamos… me felicitó después del partido acá con River“, lanzó.

“Me dejó un mensaje de que estaba contento por mí, que estaba haciendo las cosas bien, que había mejorado mucho a lo que habíamos conversado meses antes, que le había hecho caso. Pero de traspaso o eso no, sólo un mensaje de felicitaciones por hacerle un gol a River”, complementó.

Juan Román Riquelme le ha coqueteado con todo a Carlos Palacios para ir a Boca Juniors, al punto de hablarle sobre su estilo de juego. “Siempre me dijo que era diferente, que era un jugador que no era común ver. Me dijo que me entrenara más, que me preparara mejor para diferentes partidos“.

“El roce internacional es diferente, se refería a Copa Libertadores o selección. Que entrenara por fuera y cosas más de la cancha, que fuera para adelante, que no perdiera mi estilo“, agregó.

Finalmente, el 7 albo dijo que el presidente de los Xeneizes lo retó cuando bajó su rendimiento. “En su momento vio que no estaba haciendo cosas diferentes que hacía antes y me preguntó por qué. Me dijo que confiara en mí mismo, porque a veces ni yo me doy cuenta del jugador que era”, cerró.

Carlos Palacios echa al agua a Juan Román Riquelme, quien se lo quiere llevar a toda costa a Boca Juniors. La Joya todavía tiene contrato con el Cacique, pero a fin de año de seguro se sentará a conversar para definir si es momento o no de separar los caminos.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Juan Román Riquelme sigue a Carlos Palacios gracias a sus 37 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 10 goles, ha aportado con 10 asistencias y alcanza los 2.937 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Carlos Palacios se enfoca en Colo Colo y un duelo vital para seguir soñando con el título del Campeonato Nacional. Este jueves 3 de octubre a partir de las 20:00 horas el Cacique recibe a Universidad Católica.