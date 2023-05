Alan Saldivia tendrá otra gran prueba en Colo Colo. El defensor uruguayo ya tuvo su primer duelo como titular en la Copa Chile. También en el Campeonato Nacional 2023, pues jugó los 90′ en la caída frente a Curicó Unido. Y este 23 de mayo, el charrúa será estelar en la visita al Monagas de Venezuela.

En la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, Saldivia ocupará uno de los puestos en la zaga. Maximiliano Falcón, Daniel Gutiérrez y el ex Montevideo City Torque saltarán al campo de juego en Maturín. Uno que le puso tarea al “4” fue Marcelo Barticciotto.

Fue en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa que el imborrable “7” de los albos fijó un paralelo entre el charrúa que el 6 de abril cumplió 21 años y el todavía lesionado Ramiro González. “El otro día Saldivia no se vio mal. Depende de cómo funcione es si se lo va a extrañar o no a Ramiro”, aseguró Barti en el inicio de su comentario.

Barticciotto y la defensa de Colo Colo: “No sabemos cómo va a funcionar Saldivia en el plano internacional”

“En la marca Ramiro González es fuerte. Su tema es cuando le sacan ventaja en velocidad. No es rápido y se le complica. Pero está acostumbrado a marcar, viene de jugar en un fútbol en que si un defensor no marca, no puede jugar. Quizá lo extrañe un poco, sobre todo porque no sabemos cómo va a funcionar Saldivia en el plano internacional. Ahí siempre es más difícil jugar”, aseguró Marcelo Pablo Barticciotto.

Pese a eso, el futbolista del equipo campeón de la Copa Libertadores 1991 no tiene una mala opinión de los albos en ese aspecto. “Dentro de todo, Colo Colo es un equipo sólido cuando se resguarda. No tiene problemas defensivos en cuanto a funcionamiento”, aseveró el ex DT de Universidad de Concepción respecto de aquel ítem.

“El tema pasa por el otro lado, cuando tiene la pelota, cómo distribuirla, generar movilidad y espacios. Variantes creo que le faltan”, cerró el Barti en Al Aire Libre en Cooperativa. El partido entre Monagas y Colo Colo comenzará a las 18 horas de este martes 23 de mayo.