Colo Colo tiene la menta puesta en su duelo ante Monagas esta tarde, pero también mantiene un ojo en el mercado de pases. Tras una irregular primera rueda del Campeonato Nacional y las lesiones que afectaron a sus refuerzos, el Cacique no tiene margen de error en la próxima ventana de fichajes.

El puesto de lateral derecho es una prioridad en el Estadio Monumental, luego de que no se pudiera reforzar esa área a inicios de este año. Y con la salida de Mauricio Isla de Universidad Católica, el Huaso asomaba como una carta, pero la posibilidad está lejos de hacerse realidad.

De acuerdo a lo que informó el periodista Coke Hevia en Pauta de Juego, Isla ya declinó una propuesta de Colo Colo. “Le hicieron un ofrecimiento y él lo rechazo”, afirmó. Además, comunicó que el próximo destino del Huaso está en Norteamérica: “Me deslizaron que se va a México”, sumó.

Días atrás, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, dejó claro que no veía con buenos ojos la posible incorporación del ahora ex UC. “Es un tremendo jugador, pero ya está en otra etapa y no sé si es el momento para que llegue a Colo Colo”, manifestó.

“Conversaciones avanzadas con Parra”

Sobre el interés de Colo Colo por Pablo Parra, mediocampista de Puebla de la Liga MX, Hevia afirmó que ya hay conversaciones avanzadas. “Raramente, en lo futbolístico, me dicen que está avanzado lo de Parra. Digo raramente porque uno se quedó con el Parra ‘volantero’ izquierdo”, afirmó.

“Alguna vez lo vimos de interior o de enganche, pero tiene conversaciones avanzadas con Colo Colo, pese a que ha tenido poca continuidad en México”, continuó después. Parra, de 28 años, no disputa un partido con la camiseta de Puebla desde febrero.