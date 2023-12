"Colo Colo es un trasatlántico, no un bote a remos": Mosa defiende fiero a Quinteros

Colo Colo está en una disyuntiva gigante. Tras coronarse campeones de la Copa Chile para cerrar el 2023, ahora pensando en lo que será el 2024 la gran duda es si Gustavo Quinteros continuará como técnico. Algo que quiere Aníbal Mosa.

Un ambiente fatalista se vivió en el Estadio Monumental tras farrearse el título del Campeonato Nacional en la penúltima fecha, pero el trofeo ganado en Iquique cambió todo. Así, Mosa hace una feroz defensa a Quinteros.

Y es que a pesar de todo, el máximo accionista de Blanco y Negro se la juega toda para que el entrenador argentino nacionalizado boliviano continúe como el entrenador del Eterno Campeón de cara a la próxima temporada.

“Colo Colo es un trasatlántico, no es un bote a remos. Es de los más grandes de Sudamérica, el más grande por lejos en Chile y no puede estar especulando qué técnico puede calzar o no”, disparó de entrada.

“Tenemos un técnico que ha dado muestras que puede conducir un equipo como este“, complementa el expresidente de la concesionaria que lleva las riendas del elenco de Macul.

Tras eso, Mosa expone que “Quinteros es querido por la hinchada, pero también en la interna tiene un respaldo de los jugadores, por lo serio, trabajador“.

“El presidente (Stöhwing) dijo que confía en los procesos y que Quinteros ha hecho un buen trabajo, por eso debemos ratificar a Quinteros y su cuerpo técnico en la reunión de directorio“, lanzó sobre la junta de este viernes.

La respuesta de Alfredo Stöhwing por la continuidad de Quinteros en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a la situación. Este viernes debería sellarse el futuro de Quinteros en Macul, y el timonel albo habló en el arribo a Santiago tras dar la vuelta olímpica en Iquique.

Con respecto a la posibilidad de que tengan listo al sucesor del DT argentino-boliviano, Stöhwing dispara que “no es cierto. No hemos analizado otras alternativas y no nos hemos reunido con nadie”.

“Veremos lo que se dice en el directorio con el análisis de la gerencia deportiva, y todo se tomará en cuenta”, apuntó sobre la junta que iniciará a las 9:30 horas y que se llevará a cabo de manera telemática.

“A nosotros nos corresponde opinar en el directorio. Tengo una buena impresión y agradecimiento del cuerpo técnico, pero es una decisión del directorio y hay nueve directores que votan, por lo que no me corresponde hablar antes”, añadió.

Tras eso, el presidente de Blanco y Negro apunta que el 2023 no fue malo. “Es bueno. A uno le gustaría salir campeón todos los años, pero no se puede. No tuvimos éxito a nivel internacional, pero sabemos que a los clubes les cuesta. Ganar la Copa, terminar a tres puntos del campeón es un buen balance”, cerró.

¿Cuáles son los números de Quinteros en Colo Colo?

El entrenador argentino-boliviano de 58 años llegó en 2020 al Cacique. Ha dirigido 153 partidos, donde obtuvo 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas.

