Jorge Almirón resultó clave para que Brayan Cortés recapacitara su decisión de salir de Colo Colo. El portero iquiqueño parecía destinado a seguir su carrera muy lejos del estadio Monumental. De hecho, fue sindicado como refuerzo del Club León en México.

Pero fue el mismísimo Eduardo Berizzo quien echó por la borda esa posibilidad. Fue así que Cortés perdió una de las opciones que más le seducía para continuar luego de siete años en el Cacique. En ese contexto, Almirón dio una entrevista a ESPN.

Y entre otras cosas, se refirió a la reintegración del Indio al plantel estelar de los albos. De hecho, tuvo un reestreno tranquilo y débil en el polémico empate 1-1 frente a Peñarol. “Cuando terminó el torneo él se manifestó. Seguramente tenía opciones que después no se dieron”, afirmó el estratego trasandino.

La historia entre Brayan Cortés y el Cacique terminó con la renovación del contrato para el golero. (Felipe Zanca/Photosport).

“Me pongo en su lugar. Antes salió gente que hablaba del tema, que el portero de la selección fuera al extranjero. Pero cuando terminó, Brayan estuvo metido en el club. Comprometido, lo conoce bien”, expuso Almirón en torno al golero surgido en las inferiores de Deportes Iquique.

Para Jorge Almirón era fundamental retener a Cortés. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Almirón cuenta el diálogo clave para convencer a Cortés de seguir en Colo Colo

Para Jorge Almirón fue clave un llamado telefónico que le hizo a Brayan Cortés para convencerlo de que su mejor alternativa era renovar el contrato con Colo Colo. El ex DT de Boca Juniors no lo dudó cuando concluyó que quizá el iquiqueño no tenía tantas opciones concretas de ir al extranjero.

“(Fernando) De Paul también da mucha seguridad. Pero cuando se dio la opción que volviera, hablamos. No lo forcé, pero cuando vi la opción lo hablé y sin presión le dije que lo pensara con la familia”, aseguró Almirón, siempre en esta entrevista que le concedió a ESPN.

Brayan Cortés finalmente se quedó en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y dio a entender lo feliz que lo hizo Cortés con su determinación final. “Es una gran noticia porque lo conocemos bien y ahora tenemos dos arqueros que dan garantías”, sentenció el otrora volante ofensivo de Santiago Wanderers. Eso sí, en Argentina insisten con el Tuto de Paul, quien figura en los planes de Newell’s Old Boys. El tiempo dirá si finalmente Colo Colo retiene a sus dos guardavallas. Tic, tac, tic, tac…