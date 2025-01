Brayan Cortés recibió un importante espaldarazo de Jorge Almirón y fue titular en el encuentro que Colo Colo disputó ante Peñarol en la primera jornada de la Copa Serie Río de La Plata. El portero iquiqueño fue confirmado como titular apenas unas horas después de oficializada su renovación en los albos.

Dejó en el banco de suplentes a Fernando de Paul. Y tuvo un partido tranquilo, donde fue requerido más con el juego de pies que otra cosa. Aunque respondió de forma feble en la jugada de la apertura de la cuenta que anotó el Manya. Ya en el primer minuto de juego, Cortés tuvo una acción destacada.

Pero no era válida, pues había una posición de adelanto de Maximiliano Silvera. De todas maneras el Indio había estado rápido en el achique. Luego entró en acción muchas veces, sobre todo por pases del uruguayo Alan Saldivia, quien estuvo en la defensa junto a Jonathan Villagra.

En los 23′, el portero titular de la selección chilena mostró su capacidad para entrar en juego. Lo hizo al menos en tres ocasiones. Primero por un toque de Saldivia. Luego, quien lo buscó fue Erick Wiemberg, quien recibió una felicitación de Cortés por un preciso cierre que hizo dos minutos más tarde.

Cortés no pudo hacer mucho en el primer gol de Peñarol, que cayó en los 32′. Entre Saldivia y Villagra no encontraron cómo marcar al larguirucho Felipe Avenatti, quien amortiguó la pelota para la entrada de Silvera. Sin marca, el “11 sacó un zurdazo que derrotó el manotazo del arquero colocolino. La pelota estuvo lejos de entrar en un lugar muy angulado. Pero el golero no pudo con ella.

Brayan Cortés vuelve al arco de Colo Colo: ¡así jugó ante Peñarol!

A más de algún hincha de Colo Colo le quedó dando vueltas el tanto de Peñarol por la reacción de Brayan Cortés, aunque recién en la tercera repetición puede verse que el remate era atajable. A más de alguno le vino a la mente el altísimo sueldo que acordó el iquiqueño para continuar en el estadio Monumental.

En el segundo tiempo, Diego Aguirre tuvo una idea que generó algunas dificultades. El entrenador de Peñarol apostó por hacer 11 cambios en el equipo. Pero el Torneo Serie Río de La Plata apenas permite siete modificaciones. Como Jorge Almirón aprobó la medida de su colega, el árbitro también lo permitió. Una muestra de la seriedad que le dio el cuadro Carbonero al encuentro amistoso.

Pero la organización del certamen no aprobó. “En otros partidos otros entrenadores van a querer hacer lo mismo. Hay que cuidar el marco del partido y las reglas con las cuales se está disputando”, aseguró el relator Germán Sosa, quien estuvo acompañado por Marcelo Espina en los comentarios del encuentro. El DT del cuadro Manya se plantó en una postura irrevocable. “Suspéndalo si quieren”, lanzó Diego Aguirre. Finalmente, Matonte puso en marcha el segundo tiempo. Y Cortés está en la custodia del arco albo.