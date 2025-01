La teleserie de Maximiliano Falcón sigue sumando capítulos en la pretemporada de Colo Colo en Uruguay, donde el plantel de Jorge Almirón disputará la Serie Río de La Plata.

En ese sentido, Keno Salinas reveló nuevos detalles de lo que ha pasado con el defensor uruguayo, donde según su información, ha tenido nuevas reuniones con tal de encontrar una salida del club.

En sus palabras revela que, pese a las conversaciones, los caminos se ven cada vez más lejos, incluso con la situación de Inter Miami de la MLS que, al parecer, ya no corre para el Peluca.

“Me han comentado, antes de salir a Maldonado para el partido ante Peñarol, que Maxi Falcón se reunión dos veces más con Aníbal Mosa y la dirigencia. En todas ha manifestado su deseo de partir de Colo Colo, su señora hace lo mismo, dando señales que van de salida”, destacó Salinas.

Maximiliano Falcón insiste con su presión para salir de Colo Colo. Foto: Jorge Loyola/Aton Chile

La molestia de Colo Colo con Falcón

Desde Montevideo ha seguido de cerca la teleserie de Maximiliano Falcón con Colo Colo, donde el uruguayo, con contrato vigente, simplemente no se ha presentado a la pretemporada y ha entrado en rebeldía.

“En Colo Colo están molestísimos tantos dirigentes, jugadores, todos por la forma que lo hizo, debió presentarse y negociar desde adentro”, explica.

Por lo mismo, deja en claro que la postura de la dirigencia de Blanco y Negro es clara, donde no aceptarán amenazas ni una oferta que esté lejos de lo que buscan obtener.

“La oferta del Inter de Miami no gustaba, no fue lo que esperaba Colo Colo para todo lo que le han dado a Falcón, que no lo conocía nadie. Los dirigentes quieren proteger el patrimonio y que no se rían del club. La decisión es tener paciencia y que el club no se ve perjudicado”, finalizó.

