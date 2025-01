El mercado de pases de Colo Colo presentó una de las teleseries más llamativas del último tiempo. Esto por la extensa negociación que involucró la llegada de Brayan Cortés.

El portero terminó su contrato en 2024 y se ubicó como jugador libre. Por lo que buscó la chance de llegar al extranjero. Los clubes que buscaron su fichaje fueron León, Boca Juniors y hasta Peñarol. Pero ninguno concretó el interés y finalmente Colo Colo se metió por los palos para repatriarlo.

ver también ¿Lo perdonan los hinchas? La primera imagen oficial de Brayan Cortés en su "regreso" a Colo Colo

Negociación que puso en jaque al portero, ya que hasta cierta parcialidad no quería su retorno. Pero finalmente salió humo blanco, y por la presión de Jorge Almirón, el portero se transformó en el segundo fichaje albo.

Situación que afectó bastante a Cortés y que así reveló a horas del debut del 2025 por la Serie del Rio. “Todo ha sido super raro estos días. Son etapas que uno va quemando. No le hice daño a nadie. Estoy haciendo las cosas correctamente, sin dañar a hinchas ni al club. Siempre hubo conversaciones. Eso para mí es pasado, ahora estoy acá y quiero volver a ganar cosas importantes”, expresó.

Brayan Cortés se transformó en el segundo refuerzo de Colo Colo tras Claudio Aquino.

Brayan Cortés aclara mensaje de despedida de Colo Colo

Tras ello, el seleccionado nacional incluso explicó su mensaje en redes sociales donde prácticamente se despidió de Colo Colo y pidió una opción en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

“Fueron días complicados. Yo estaba de vacaciones. Cuando quedé libre publiqué ese mensaje, y sentí que me estaban presionando mucho por la renovación. Se decía que Colo Colo era mi última opción y no era así (…) Las cosas a veces no encajan como uno quiere y a Colo Colo nunca le cerré las puertas. Fue como cerrar un ciclo, pero siempre estuvo ahí con ellos. Por algo estoy aquí”, recalcó.

ver también Colo Colo vs. Peñarol en la Serie Río de La Plata: Horario y dónde ver la transmisión en vivo

Por lo mismo Cortés dio por finalizado el capitulo y ahora se mentaliza en volver a estar al 100% para ser titular y lograr cosas importantes con los albos. “El grupo esta bastante fuerte. Me integré hace tres días y ahora estamos acá preparándonos para seguir ganando títulos. Le digo a toda la hinchada que siga alentadnos, estoy muy feliz y motivado al 100%. Agradecerle el aguante y cariño que nos han tenido siempre”, sentenció.