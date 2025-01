Arturo Vidal desclasifica el sentir en Colo Colo con Brayan Cortés: "Para nosotros es..."

El 2025 arrancó con un partido polémico para Colo Colo, porque empató 1-1 ante Peñarol en la Serie Río de La Plata, en un encuentro donde los dos equipos no cumplieron con el reglamento.

El lance se vulneró en el complemento, cuando el cuadro uruguayo hizo 11 cambios en vez de los 7 permitidos. Luego, finalizado los 90 minutos, se debían patear lanzamientos penales tras el empate, pero el equipo chileno abandonó la cancha.

Durante el juego uno de los mejores de la cancha fue Arturo Vidal, quien marcó el empate para Colo Colo con un golazo y tras el partido habló con la prensa chilena que estaba en Maldonado.

Arturo Vidal respaldó a Brayan Cortés en Colo Colo

Uno de los temas que trató Vidal frente al micrófono del corresponsal de RedGol Eugenio Salinas fue la continuidad del arquero Brayan Cortés, quien tuvo una polémica renovación con Colo Colo.

“Ahí yo no me pudo meter (la titularidad sobre Fernando de Paul), el profe (Jorge Almirón) es el que sabe. Brayan es un jugador de primer nivel, lo que pasó ahora es normal, cuando uno termina contrato tiene un tiempo para pensar qué es lo que quiere y claramente él tenía el sueño de irse a jugar afuera, no se dio, pero para nosotros es mucho mejor que se haya quedado“, dijo el King.

“Es un jugador que conoce la institución, lleva muchos años, es un tremendo arquero, podría jugar en cualquier equipo de Sudamérica, en Europa también puede jugar tranquilamente por la calidad que tiene y el juego que tiene con los pies, que pocos lo tienen. Gracias a Dios se quedó con nosotros, lo mismo que Bolados”, cerró el tema Arturo Vidal.

El próximo partido de Colo Colo será este miércoles, cuando se mida ante Huracán en la Serie Río de La Plata.