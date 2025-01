Colo Colo arrancó la temporada 2025 con polémica, porque jugó un tormentoso partido amistoso con Peñarol en la Serie Río de La Plata en Maldonado, Uruguay.

El compromiso terminó 1-1 tras los 90 minutos, en un duelo que fue marcado porque los uruguayos no respetaron el reglamento e hicieron 11 cambios en vez de los 7 permitidos, y al final el Cacique se retiró de la cancha cuando venían los penales por el mal comportamiento de los hinchas.

El autor del único tanto del Cacique fue Arturo Vidal, quien marcó con una volea en el segundo tiempo y tras el partido el King habló con la prensa, entre ellos el corresponsal de RedGol Eugenio Salinas.

Arturo Vidal se va en contra de Maxi Falcón

Vidal habló fuerte tras el partido y se refirió a la polémica situación que protagoniza Maximiliano Falcón, quien entró en rebeldía y decidió no unirse a los trabajos con Colo Colo, pese a tener contrato vigente.

“No he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado, es un tema delicado que afecta mucho”, dijo de entrada, para luego lanzarse con todo.

“Me hubiese gustado que estuviera acá, tiene contrato, pero más allá no quiero hablar porque este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución, acá lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, pero hay que defender a Colo Colo y eso me tiene molesto”, agregó un enojado Vidal.

Para finalizar, el Rey Vidal indicó que espera que se solucione pronto el inconveniente, con Maximiliano Falcón volviendo a los entrenamientos o fichando en otro club.

“Ojalá se arregle lo antes posible o le den la opción de salir a otro equipo, si es lo que quiere, si no está acá por algo es. Nos tiene molestos, no se puede aguantar más, pero nosotros seguimos trabajando muy seriamente, tenemos muchos objetivos por delante y queremos cumplirle a la gente que es pelear todos los objetivos que se nos pasen por delante”, cerró.

