Colo Colo está en tierras charrúas para disputar los amistosos correspondientes a la Serie Río de La Plata que se disputan en el territorio uruguayo. Es momento para Jorge Almirón de aceitar bien la máquina alba.

Es por ello que se tiene bastante expectativa sobre los duelos que disputará Colo Colo, ante Peñarol y Huracán, en Maldonado y Montevideo, respectivamente.

En ese sentido, hay una certeza que puede dejar tranquilo completamente a Jorge Almirón. Hay arquero, señoras y señores, y ese puesto será ocupado por uno que tiene experiencia en el cargo.

Las palabras de Brayan Cortés sobre el entuerto con Colo Colo

No fue fácil llegar a un acuerdo con Brayan Cortés. De hecho, el meta se dio la vuelta larga y tan solo cuando no pudo concretar su paso al extranjero, volvió a la Ruca.

Ahora, con el acuerdo ya sostenido, Brayan Cortés se dio el tiempo de hablar con Colo Colo TV de los duros momentos que vivió en medio de la incertidumbre sobre su futuro. “Siempre aspiro a más, como todo jugador. Las ganas son, por ahí, de jugar en el extranjero. A veces, las cosas no se dan como uno espera. Pero, hoy vuelvo a estar aquí, muy orgulloso”, dijo, resignado, el Indio.

“Han sido súper raros estos días. Pero son etapas que uno va quemando. Sirve para ser más maduro, tomar mejores decisiones. No le hice daño a nadie, estoy haciendo las cosas correctas, sin pasar a llevar al hincha, ni al club”, señaló, como haciendo un mea culpa, además de comentar su posteo de despedida, cuando aún estaban abiertas las negociaciones con Colo Colo.

Brayan Cortés es, además, el portero de la Roja | Photosport

“Sentí que me estaban presionando mucho con la renovación y se decía que no respondí y que Colo Colo era la última opción y no era así. Las cosas no encajan como uno quiere a veces, simplemente”, cerró.

