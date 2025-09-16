Colo Colo busca dar vuelta la página tras la dolorosa caída en la Supercopa. El Cacique no hizo pie, y en el debut de Fernando Ortiz perdieron por 3-0 ante Universidad de Chile.

Tras tener descanso el inicio de semana, el plantel completo volvió a los entrenamientos este martes. Incluso para renovar los ánimos se hizo una pequeña celebración por las fiestas patrias.

El tema es que no todo el plantel lo vivió de la misma manera, ya que hay al menos cinco jugadores que están lesionados y que son duda para el próximo duelo del 26 de septiembre ante Deportes Iquique.

Lo que genera una problema de palabras mayores para Fernando Ortiz ya que varios de los involucrados han sido titulares en gran parte de la campaña 2025.

Los cinco lesionados que tiene Colo Colo

El cuerpo médico de Colo Colo hizo público el estado de los cinco lesionados que acumula el Cacique para la recta final de la temporada.

En primera instancia se menciona a Óscar Opazo. El “Torta” tiene una menisectomia en la rodilla izquierda, por lo que se encuentra en rehabilitación kinésica. En la defensa también aparece Alan Saldivia que está en proceso de recuperación de una pubalgia.

Luego viene Alexander Oroz, por la rotura de tendón del bíceps femoral. Por lo que fue operado y ya lleva un mes de evolución.

Además se sumaron los dos damnificados tras la Supercopa. El primero fue Javier Correa que tuvo que salir en el primer tiempo por un desgarro en el aductor izquierdo.

Villagra terminó con un fuerte golpe tras la Supercopa

El otro es Jonathan Villagra que terminó con un TEC por el duro golpe que recibió de Mauricio Isla. El central está con reposo absoluto por 48 horas, por lo que se espera su evolución durante la semana.