El zurdo volante que el 5 de noviembre cumplió 20 años apunta a tener cada vez más relevancia en Colo Colo, aunque por estos días se rehabilita de una lesión de rodilla. "El grupo es fantástico y eso se nota en que quienes más me alientan y aconsejan son los que juegan en mi posición", apuntó Vicente Pizarro en una conversación con Las Últimas Noticias.

Vicho Pizarro revela insultos por su papá y aplaude a Esteban Pavez: "Me marca lo bueno y lo malo"

Colo Colo debe volver a las prácticas este 27 de diciembre, aunque lo primero del itinerario albo para el regreso serán las habituales mediciones en la clínica MEDS. Por cierto, uno de los que pasa los días de las vacaciones en plena rehabilitación es Vicente Pizarro, quien sufrió una lesión en la rodilla en el amistoso que el Cacique perdió por 4-3 ante River Plate en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Vicho fue el jugador sub 21 que más minutos aportó para que el último ganador del Campeonato Nacional cumpliera la cifra exigida en las bases del torneo de la primera división chilena. Y siempre ha sido muy bien valorado por Gustavo Quinteros, el DT de los albos, quien ha elogiado la manera que ha tenido el zurdo mediocampista de ganarse un espacio en la consideración del plantel estelar.

Por cierto, hace unos días se cumplió un hito colocolino que tuvo al papá del volante central que el 5 de noviembre cumplió 20 años, Jaime Pizarro. Se cumplieron precisamente dos décadas del título que el Eterno Campeón ganó en plena quiebra, por allá por 2002, cuando superó a Universidad Católica en la final del Torneo Clausura con la dirección técnica del primogénito del técnico centrocampista. Y ante eso, el vástago del Kaiser ha tenido que enfrentar algunos insultos.

Así al menos se lo hizo saber a Las Últimas Noticias. "Algún rival me ha dicho que juego por mi padre, pero de verdad no me afecta. Dentro de una cancha se dicen cosas peores y uno debe olvidarse de eso", apuntó el Vicho, quien también reveló quiénes son los consejeros que tiene en el plantel que alcanzó la ansiada estrella 33 de la institución.

"El grupo es fantástico. Eso se nota en que los que más me alientan y dan consejos son los que juegan en mi posición: César Fuentes, Leonardo Gil y Esteban Pavez, quien me marca lo bueno y lo malo", cerró el futbolista que jugó cuatro partidos para la Roja en el Mundial Sub 17 de Brasil en 2019.