El ex delantero del Cacique analizó lo que será el Superclásico del domingo en el Estadio Monumental. “La U ha llegado en un gran nivel y no termina sacando el resultado”, afirmó.

Chamagol González no se preocupa del buen presente de la U: “Colo Colo ha llegado en crisis y gana igual”

El Superclásico 193 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Monumental está a solo un par de días, con el Cacique recibiendo a los azules en un reducto donde acumulan más de dos décadas de invicto y en dónde siempre, a pesar del presente del equipo, terminan evitando una derrota.

Sebastián González, uno que precisamente estuvo en el plantel albo en la úlitma derrota de local ante los azules en este lejano 2001, analizó lo que será el Superclásico de este domingo en el recinto de Pedrero.

En charla con el sitio BolaVip el ex atacante formado en el Cacique afirmó que “cada vez se hace más complejo definir si llegan parejos porque ha pasado tanto, termina siendo una historia muy particular en este tipo de partidos y más en el Monumental porque ha pasado que Colo Colo ha llegado en crisis y termina ganando o no perdiendo”.

“Por otro lado, la U ha llegado en un gran nivel y no termina sacando el resultado, es muy difícil de aterrizar eso. Da exactamente lo mismo el cómo lleguen, se tiene que vivir como un partido más en el sentido de que cualquiera puede sacar un buen resultado o puede determinar el trámite del partido”, agregó.

Para cerrar, el atacante sostuvo que “cada partido que pasa se va generando este morbo porque a la U no se le ha dado. Yo estuve en el último que ganaron, fui partícipe y me tocó vivir la otra cara de la moneda porque si bien anoté, nos dieron vuelta el partido y ese se recuerda mucho, pero de eso ha pasado mucha agua bajo el puente, demasiada historia”.

Albos y azules se verán las caras este domingo 12 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental y tú podrás seguir todas las alternativas de este Superclásico 193 en RedGol.cl, así como en nuestras redes sociales y aplicación.