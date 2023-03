Gustavo Quinteros reconoció que el gramado del estadio Monumental no está óptimo aún en la previa del duelo de Colo Colo ante Universidad de Chile, esto tras el cambio de pasto realizado por el Cacique a principios de año.

Gustavo Quinteros previo al Superclásico: “No está tan buena la cancha, pero no sé de pasto"

Colo Colo ultima detalles para el Superclásico de este domingo frente a Universidad de Chile, por la octava fecha del Campeonato Nacional, duelo a jugarse en el estadio Monumental desde las 18:00 horas.

Este jueves habló Gustavo Quinteros desde La Ruca y uno de los temas abordados por el entrenador fue el estado de la cancha David Arellano. El Cacique cambió el césped hace un par de meses y tras ver acción nuevamente los jugadores albos han manifestado su descontento con el pasto.

“Hoy no está tan buena la cancha, pero hay especialistas que dicen que dentro de un plazo prudente el terreno de juego estará muy bueno. Confiamos en eso”, dijo Quinteros en la previa del Superclásico.

El DT agregó que “en ese sentido no me puedo meter porque no sé de pasto. Esperamos que a futuro, muy pronto se ponga mejor, con un campo de juego donde estemos contentos y nos ayude a todo el fútbol chileno a jugar mejor”.

Por otro lado, el adiestrador del Cacique valoró el aporte externo de Esteban Paredes, quien ha entrenado con el plantel de Colo Colo en la previa del duelo contra la U. Visogol se pone en forma para su partido de despedida, el que se jugará el sábado 25 de marzo.

“Esteban siempre transmite cosas positivas y es un ganador. Es muy querido en el club, se prepara para su merecida despedida, nosotros felices que esté con nosotros. Es un tipo que aporta en lo positivo y estamos contentos con él. Que se ponga a punto para despedirse de la mejor manera, porque es y seguirá siendo ídolo de Colo Colo”, sentenció Quinteros.