Un partido especial vivió Gabriel Suazo en el amistoso contra River Plate. El lateral izquierdo pudo haber jugado el último partido con la camiseta de Colo Colo, debido a que contra Betis no jugará debido a que estará con la selección chilena y después termina contrato.

"Uno no sabe lo que le depara el futuro, me quedé más rato en la cancha conversando con amigos que están en River. Me despedí de la gente que vino pese al alto valor de las entradas que yo no entiendo, pero juntó sus lucas para venir y eso me enorgullece igual. Queríamos darles una victoria pese a jugar hace tres días, pero lo dejamos todo", indicó el capitán albo en ESPN.

Luego contó que "siempre queremos ganar los partidos, en cada minuto. Los amistosos son amistosos, pero nosotros nos entregamos al máximo igual. Estos equipos te hacen pagar los errores, estuvimos a la altura pero nos faltó el paso de jerarquía".

También indicó que "vamos por buen camino, tenemos que seguir mejorando para medirnos contra un gran rival, hicimos nuestro fútbol con formación diferente".

También se le vio muy cercano a Pablo Solari, un gran amigo que hizo en Colo Colo. "Es gratificante, pocas veces juegas con amigos en el mismo equipo o como rivales. Pero después los enfrentas al máximo, quieres ganar todos los duelos", contó.

Con el Pibe cambió camiseta y contó cómo vivió el duelo, indicando que "es desequilibrante, difícil de marcar. te puede pasar pues no es fácil contra esos jugadores. Feliz de haber compartido cancha con él, lo quiero mucho a mi amigo y quiero que le vaya bien en River".

Finalmente, sobre ir a la Roja, manifestó que "quiero aportar en la selección siempre, del lugar que me toque", mientras que de su futuro dijo que "no hay nada nuevo, nada concreto, aún es incierto. Estoy feliz acá, en casa, pero tengo sueños por cumplir".

También habló por qué no renovó con el Albo. "Le hicimos saber que queríamos renovar, pero no llegamos a acuerdo en ningún momento por el tema de la cláusula. Esa es la verdad. Lo que nosotros notábamos es que era complicado, soy lateral, no delantero que hace goles. Igual quiero hacer partícipe a Colo Colo de la negociación, es la idea y siempre lo hemos dejado claro", manifestó.