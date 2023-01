Ronald Fuentes aconseja a Quinteros sobre Carlos Palacios: "Me gusta más como extremo"

La llegada de Carlos Palacios a Colo Colo es una de las contrataciones más importantes en el mercado de fichajes en Chile. El delantero no logró explotar en Brasil todo el talento que mostró hace algún tiempo en Unión Española, por lo que tendrá una nueva oportunidad en el fútbol chileno.

El que conoce bien a la Joya es Ronald Fuentes, actual técnico de Unión Española que lo tuvo en su anterior paso por el elenco de Santa Laura. Y piensa que su paso por Colo Colo le va a dar un aire positivo a un jugador que demostró tener mucha jerarquía, por lo que incluso fue a la selección chilena.

"Creo que sí será positivo que vaya a Colo Colo, aunque lo ideal es que viniera a Unión, pero influyó el tema económico", comentó en Radio ADN sobre las tratativas que hizo el elenco hispano con los brasileños, aunque no se llegó a buen puerto.

Luego Fuentes agregó que "no estaba bien emotivamente Carlos en Brasil, no estuvo cómodo y qué mejor que estar en su país, en un club grande. No tengo dudas que será el renacer de Carlos".

Consultado por la posición ideal de Palacios, manifestó que "ese problema es de Gustavo Quinteros", aunque se atrevió a manifestar cuál es el lugar de la cancha donde su rendimiento era óptimo cuando lo dirigió en la Unión.

"A mí me gustó más como extremo, porque tiene buen uno contra uno y es un buen asistidor. Cuando se iba al centro nos desordenábamos y cuando volvía a la punta desequilibrábamos. A él le gusta jugar ahí también, pero puede jugar en otros puestos sin duda", complementó el seleccionado nacional en Francia 98.

Carlos Palacios deberá ser presentado en Colo Colo en las próximas horas para integrarse al plantel que actualmente está en Argentina, realizando la pretemporada. Si tiene una buena adaptación esta semana, Quinteros puede considerarlo para la Supercopa ante Magallanes, que se disputa el domingo en Viña del Mar.