Una semana muy movida tuvo Colo Colo por el tema de Juan Martín Lucero. El goleador de los albos en la última temporada le comunicó a la dirigencia que abandonaba el club para irse a Fortaleza aprovechando una cláusula de salida, la que en el Cacique aseguran que no existe. A pesar de eso, el jugador mandó su carta de renuncia, el club prometió guerra con el futbolista para defender su patrimonio y Daniel Morón, gerente deportivo de los albos, manifestó que ya le buscaban su reemplazante.

Miguel Merentiel y Javier Correa son dos nombres que aparecieron en el horizonte estos días. Sin embargo, en el Monumental no han acelerado ningún trámite pues aún piensan que Lucero puede ser jugador del plantel en la próxima temporada.

Así lo aseguró TNT Sports, al manifestar que hay un tema con el contrato del jugador que le impedirá ir a Fortaleza o cualquier otro club. "El contrato del ex Vélez Sarsfield del 2022-2023 ya se encuentra inscrito en la ANFP para la siguiente temporada del Campeonato Nacional", señala dicho medio, en un nuevo capítulo de la teleserie. "Situación que en Brasil no lo confirman", agregan.

De hecho en el país de los pentacampeones mundiales aseguran que el contrato "no está federado", por lo que no existen inconvenientes para poder contratar al Gato, abriendo una nueva arista en la compleja situación que se vive en los últimos días con el jugador argentino, que no viajó a la pretemporada con Colo Colo.

Un tema que se seguirá resolviendo en las próximas horas, ya que en los albos deben cerrar luego su plantel debido a que las competencias oficiales comenzarán en 7 días más. Ese día enfrentará a Magallanes en la Supercopa que se realizará en Viña del Mar, mientras que el 22 de enero será el estreno de los dirigidos por Gustavo Quinteros ante Copiapó, en la Tercera Región.