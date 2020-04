Recontrabomba: Esteban Paredes no descarta renunciar a Colo Colo si no se soluciona la crisis con Blanco y Negro

Esteban Paredes tenía regalías en Colo Colo y hasta carta abierta para retirarse cuando él quisiera. Por lo mismo, pese a sus dichos de que colgaría los botines en 2019, el directorio encabezado por Aníbal Mosa le extendió el vínculo por todo 2020. Pero con la relación con el presidente de Blanco y Negro destruida, todo cambió en 180 grados.

Al ser consultado en T13 si esto puede suponer un retiro anticipado, el ídolo albo fue más allá: no descartó incluso renunciar a Colo Colo para irse antes del Monumental si su presencia es problema con la guerra ante la dirigencia por el no acuerdo entre jugadores y alta mesa para rebajar sus sueldos en la emergencia sanitaria.

“Puede ser que no vuelva a jugar. Se tendrá que evaluar de acá a mitad de año. Si tengo que dejar al club por Colo Colo, si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro, lo voy a hacer. Pero no me cuestionen todo lo que he entregado por Colo Colo. Eso es lo que más duele”, lanzó ante la pregunta de Nacho Valenzuela.

¿La relación de amor de Esteban Paredes y Colo Colo terminará de la manera más abrupta e inesperada posible?

De todas formas, espera llegar a otro final, aunque de nuevo repasó a la concesionaria. “Por el bien del club, por Colo Colo, no por Blanco y Negro, esperamos que esto se solucione. Siempre hemos estado en los momentos más difíciles. Hoy por qué no, siempre habrá diálogo”, expresó.

Además, reiteró sus dichos en redes sociales, donde apuntó que “si el club fuera del pueblo, jugaría gratis”. “Lo mantengo. Hemos dado todo por Colo Colo, nos hemos bajado hasta los sueldos. El 2014 para venir a Colo Colo puse de mi bolsillo 200 mil dólares y me bajé inmensamente el sueldo. ¿Eso no es querer a Colo Colo? Hoy me atacan, pero tengo mi consciencia tranquila y mis compañeros también”, recordó.

Finalmente, aseveró que esta es una decisión consensuada entre todo el plantel. “Lo hablamos entre todos. Los más grandes nunca vamos a amenazar a ningún chico, tienen la misma palabra que nosotros. Si teníamos que llegar al seguro de cesantía, estaban con nosotros. Les dijimos que eran los más perjudicados, pero dijeron que estaban con nosotros a muerte”, concluyó.