El defensor Ramiro González está cerca de ratificar su llegada a Colo Colo luego de resultar rechazado por los albos tras los exámenes médicos que se hizo el semestre pasado. Alejandro Fabbri, el hincha más célebre de Platense, no quedó conforme con el nivel del zaguero.

Periodista argentino hace clara advertencia por la llegada de Ramiro González a Colo Colo: "No anduvo bien"

Si se habla de hinchas de Platense, hay dos que se consideran célebres en Argentina. El primero es Roberto El Polaco Goyeneche, voz inmortal del tanto. Y el segundo es nuestro entrevistado en Redgol y uno de los periodistas más reconocidos en el vecino país: Alejandro Fabbri.

Quién mejor que el comunicador para reseñar la forma en que llega Ramiro González a Colo Colo. El delantero con pasaporte chileno y argentino jugó por Platense en 2022 está a un paso de firmar como refuerzo por el Cacique, luego de que se aprobaran sus exámenes médicos, que en el pasado le jugaron en contra.

Pero Alejandro Fabbri no tiene buenas noticias para los hinchas albos. "Ramiro González jugó la última parte del campeonato y la verdad es que no anduvo bien. La verdad es que jugó menos de lo que yo pensaba. No tuvo un gran trabajo en Platense. Tuvo varias equivocaciones importantes”, advierte el periodista.

El defensor, que había comenzado la temporada en Talleres de Córdoba sumando acción incluso en Copa Ibertadores, terminó muy mal evaluado en el cuadro calamar. Según Fabbri, "la defensa de Platense fue la mejor en la primera parte del campeonato y eso ayudó a que finalmente pudieran mantener la categoría".

¿Es Ramiro González jugador para Colo Colo?



Ramiro González llegará al cacique a cubrir la vacante que deja Matías Zaldivia, quien ha expersado su deso de dejar el club en busca de minutos y su nombre gira en le órbita de Everton. El ex defensor de Platense deberá elevar el nivel y tiene margen para hacerlo, de acuerdo al análisis de Alejandro Fabbri.

"Para sorpresa de muchos, el rendimiento de Lanús decayó notoriamente en el segundo semestre", explica el comentarista deportivo, para quien "el gran problema que les ocurre a muchos jugadores es que no realizan la pretemporada con sus clubes. Si Ramiro González se prepara bien físicamente podría perfectamente encajar en Colo Colo”, sentencia.

Colo Colo se enfrentará con Betis en la revancha ante el equipo español que esta semana derrotó por 5-0 en Concepción. El segundo amistoso se disputará este sábado desde las 16:00 horas en eñl estadio Sausalito de Viña del Mar.