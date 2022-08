Para el ex jugador y comentarista en Deportes en Agricultura, las medidas de restringir público no obedecen a la urgencia sanitaria y tiene que ver con el comportamiento de los barristas, donde pide que se exija a los clubes y tomar medidas por los casos de violencia.

Las restricciones en los aforos de los partidos están complicando a los clubes en el Campeonato Nacional. Por lo mismo, una vez que Gustavo Quinteros sacó la voz por Colo Colo, aludiendo al Presidente Gabriel Boric, fueron varios los representantes del fútbol que han salido a respaldar al técnico albo.

Como, por ejemplo, Patricio Yáñez, quien en su función de comentarista en Deportes en Agricultura aseguró que estaba bien, pero que todos sabemos que la restricción del público obedece a otras medidas.

"Es que lo hemos hablado, si fuera ese motivo uno lo entiende, pero tenemos claro que es un motivo de seguridad, es de estos pocos barristas que han dañado históricamente al fútbol. Entonces no es sanitario, es de seguridad, pero si no somos capaces...", comentó Yáñez.

En ese momento fue interrumpido por Mauricio Pinilla, quien también dio su parecer por lo que está pasando: "Si con 5 mil no se saben comportar, por qué le darán la posibilidad de llevar 40 mil. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Colo Colo en la Copa Libertadores? No sabemos comportarnos", enfatizó.

"Si eso no lo vamos a cambiar", aseguró Yáñez, quien además agregó que "si a estos chicos no van a cambiar, hay que aplicar mano dura que en este país hace rato no existe".

Por lo mismo, el ex delantero de Colo Colo y la selección chilena apunta más allá al problema que existe con los barristas en el fútbol.

"Los clubes van a tener que invertir, se acabó el tema de no tener empadronados ni detectores. En cuanto a los guardias, son gente que se va ganar sus lucas con mucho esfuerzo, no son guardias de seguridad y no están preparados", finaliza.

