Patricio Yáñez se refirió al mercado de fichajes de Colo Colo y aseguró que si bien pueden competirle a los equipos nacionales, no puede aspirar a llegar lejos en Copa Libertadores.

El mercado de fichajes de Colo Colo ha estado marcado por importantes salidas. Los titulares Gabriel Suazo, Óscar Opazo y Gabriel Costa optaron por no renovar en el Cacique, que por su lado ha anunciado como refuerzos a Fernando de Paul, Ramiro Gónzalez, Camilo Moya y Erick Wiemberg.

Un panorama complicado de cara a los desafíos de 2023, que no son menores. Los albos aspiran a defender su corona del Campeonato Nacional y además hacer una buena campaña internacional, luego de no haber avanzado más allá de la fase de grupos en la pasada Copa Libertadores.

Para varios, los nombres que han llegado hasta ahora no son suficientes y el cuadro albo parece debilitado en comparación con 2022. Esa es la reflexión que hace Patricio Yáñez, quien aseguró que si bien el Cacique puede ganar el bicampeonato local, difícilmente podrá competir en Libertadores.

"El objetivo de Colo Colo es pasar a octavos de final y es un objetivo tan menor que da lo mismo. No te mueve la aguja pasar o no, los clubes chilenos siguen en una zona de confort y donde no pasa absolutamente nada a nivel internacional", afirmó el comentarista de Deportes en Agricultura.

"De acuerdo a lo que ha invertido Colo Colo, no pueden hacer más que eso. Competir con los argentinos y brasileños es imposible. El objetivo es pasar a octavos, este año compitió, pero la meta mayor es el bicampeonato del fútbol chileno", siguió.

"Porque no van a estar pensando que van a ganar la Copa Libertadores o que van a estar entre los cuatro mejores de América. Es imposible, bajo ningún punto de vista puede hacerlo. Puede competir con la UC, la U o Ñublense, pero no a nivel internacional", complementó.

"Colo Colo pierde mucho sin sus laterales y este equipo es menor que el de este año. Suazo y Opazo eran muy importantes, su trabajo era fundamental para ganar partidos. Puede ganar el torneo, pero es menos que el 2022. Yo creo que eso lo analiza Quinteros y debe estar con un cuello terrible, muy molesto", cerró.